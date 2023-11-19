Renault Akan Rilis Mobil Listrik Murah Seharga Rp200 Jutaan

BOULOGNE BILLANCOURT - Renault akan merilis mobil listrik murah untuk menjawab tantangan industri otomotif dunia. Produsen asal Prancis itu nantinya akan bermain di kelas entry level dengan menyediakan mobil listrik kompak dan terjangkau.

Melansir berbagai sumber, mobil listrik dengan harga murah yang disiapkan Renault akan diberi nama Legend. Bukan hanya dipasarkan di negara-negara Eropa, mobil listrik tersebut kemungkinan juga akan ditawarkan untuk konsumen di kawasan Asia.

Kabarnya, mobil listrik terbaru dari Renault akan diproduksi dan dijual secara massal pada 2025. Meski belum ada pengumuman resmi, dikabarkan Renault Legend akan dijual di bawah 20 ribu euro atau dikisaran Rp200 jutaan.

Renault belum merilis secara resmi seperti apa desain final dan spesifikasi dari mobil listrik terbarunya. Namun, mereka memastikan bahwa desainnya yang kompak dan komponen yang digunakan sangat cocok untuk dikendarai di wilayah perkotaan.

Sekadar informasi, Renault Legend bukan hanya satu-satunya mobillistrik murah yang akan diluncurkan secara global. Mereka juga mempersiapkan model lainnya, yakni Renault 5 yang rencananya bakal meluncur pada than depan dengan harga sekitar Rp400 jutaan.

Renault memang tengah fokus mengembangkan mobil listrik baru, yang dibakarkan akan ada tujuh model elektrik yang meluncur hingga 2031. Selain itu, penjualan kendaraan listrik ditargetkan mencapai sejuta unit setiap tahunnya.