HOME OTOTEKNO TECHNO

Apakah iPhone Produk Israel? Cek Faktanya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |19:10 WIB
Apakah iPhone Produk Israel? Cek Faktanya
Ilustrasi (Foto: Reddit)
A
A
A

PERTANYAAN apakah iPhone produk Israel ini muncul dikarenakan banyaknya merek luar yang diboikot dikarenakan mendukung negara zionis tersebut. Salah satunya beberapa produk seperti produk kencantikan, makanan fast food hingga brand fashion merah ini ternyata buatan Israel.

Lantas apakah iPhone produk Israel? Dalam menjawab pertanyaan ini alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu cara produksi Apple yang merupakan perusahaaan pembuat iPhone.

Meskipun Apple mendesain dan menjual iPhone, Apple tidak memproduksi komponennya. Beberapa produknya dirancang di California, namun bukan berarti produk tersebut diproduksi di sana

Sebaliknya, Apple menggunakan produsen dari seluruh dunia untuk mengirimkan komponen individual. Pabrikan mengkhususkan diri pada item tertentu—spesialis kamera memproduksi lensa dan rakitan kamera, spesialis layar membuat tampilan, dan sebagainya.

Dalam hal ini, terdapat ratusan komponen individual di setiap iPhone, tidak mungkin mencantumkan setiap produsen yang produknya terdapat di ponsel tersebut.

Sulit juga untuk membedakan secara pasti di mana komponen-komponen tersebut dibuat karena terkadang satu perusahaan membuat komponen yang sama di beberapa pabrik. Apalagi setiap jenis merek yang dikeluarkan Apple selalu berbeda.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
