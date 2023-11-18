Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gegara Dinilai Tidak Jujur, Sam Altman Dipecat dari OpenAI

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |14:46 WIB
Gegara Dinilai Tidak Jujur, Sam Altman Dipecat dari OpenAI
Sam Altman. (Doc. Ist)
SAN FRANCISCO - Sam Altman secara resmi dipecat dari posisinya sebagai CEO di OpenAI. Kabar ini diumumkan oleh perusahaan pengembang ChatGPT tersebut pada Jumat lalu.

Dalam postingan di blog resminya, pihak OpenAI menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah peninjauan dewan yang menyimpulkan bahwa Sam Altman tidak secara konsisten jujur dalam komunikasinya dengan dewan.

 BACA JUGA:

"Mengikuti proses peninjauan oleh dewan, menyimpulkan bahwa dia tidak secara konsisten jujur ​​dalam komunikasinya dengan dewan, sehingga menghambat kemampuan dewan untuk melaksanakan tanggung jawabnya,” kata perusahaan sebagaimana dikutip dari situs The Verge, Sabtu (18/11/2023).

Peninjauan tersebut pada akhirnya berujung pada hilangnya kepercayaan dewan pada kemampuan CEO OpenAI itu untuk terus memimpin perusahaan.

Halaman:
1 2 3
      
