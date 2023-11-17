Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

The Rock Ternyata Tidak Tahu Tesla Cybertruck, Bikin Heran Penggemar

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |09:59 WIB
The Rock Ternyata Tidak Tahu Tesla Cybertruck, Bikin Heran Penggemar
Dwayne Johnson tidak tahu ada Tesla Cybertruck. (Doc. ist)
JAKARTA - Dwayne Johnson, Aktor Hollywood papan atas rupanya tidak tahu kalau Tesla punya mobil pikap listrik Cybertruck.

Hal itu terungkap saat aktor yang kerap disapa The Rock itu jadi tamu dalam podcast milik presenter Joe Rogan baru-baru ini.

Dikutip Teslarati, Jumat (17/11/2023), The Rock mengaku banyak mendengar orang berbicara soal Tesla.

 BACA JUGA:

Menurutnya, setiap pemilik Tesla sepertinya langsung jatuh cinta dengan mobil listrik buatan Elon Musk itu.

Dari situ terungkap aktor kelahiran 2 Mei 1972 itu ternyata sama sekali tidak tahu Tesla secara mendalam.

"Memangnya Tesla punya SUV atau mobil pikap," tanya The Rock.

Nama Tesla Cybertruck bahkan terdengar asing buat dia. Padahal The Rock termasuk pria yang sangat senang dengan mobil pikap.

"Setiap hari saya mengendarai mobil pikap," jelasnya.

Saat dijelaskan mengenai Tesla Cybertruck, The Rock terdengar sangat kagum.

Dia bahkan tertawa ketika dijelaskan bahwa Tesla Cybertruck memiliki kemampuan antipeluru dan antipanah.

"Buat apa itu," katanya terheran-heran.

