Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Vario 125 Bekas Tahun 2017, Mulai Rp12 Jutaan

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:29 WIB
Harga Vario 125 Bekas Tahun 2017, Mulai Rp12 Jutaan
Ilustrasi untuk Honda Vario 125 bekas (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Banyak masyarakat yang penasaran ingin tahu harga Vario 125 bekas tahun 2017. Karena Honda Vario 125 sejatinya merupakan sebuah skuter matik favorit banyak orang dari berbagai kalangan.

Sebab kehadirannya pertama kali di Tanah Air disambut baik oleh banyak orang karena menawarkan berbagai keunggulan dan kepraktisan yang didapatnya dalam sebuah unit kendaraan.

Terlebih pada unit Vario 125 bekas tahun 2017 yang ternyata dinilai paling sukses penjualannya ketimbang model Vario lainnya.

Mengapa demikian? Sebab Vario 125 bekas tahun 2017 kini sudah dapat dimiliki dengan harga yang sangat terjangkau.

Bagi kamu yang penasaran maka simak bareng ulasan satu ini selengkapnya. Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Jumat (17/11/2023) terkait harga Vario 125 bekas tahun 2017.

Harga Vario 125 Bekas Tahun 2017

Patut diketahui lebih lanjut bahwa model Vario 125 bekas tahun 2017 menjadi pilihan favorit banyak orang. Pasalnya model keluaran tahun tersebut dinilai sangat modern dengan desain yang sporty serta dimensi yang pas alias proposional.

Tidak seperti Vario baru model 2023 saat ini yang diketahui memiliki body sangat besar dan lebar, sehingga cukup menyulitkan para pengendara untuk melibas kepadatan hiruk pikuk perkotaan di Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/53/3162048//honda_forza_350_special_edition-mzql_large.jpg
Honda Luncurkan Forza 350 Special Edition, Hanya Diproduksi 500 Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/53/3136933//new_honda_pcx-W3zL_large.jpg
Honda dan Yamaha Kompak Naikkan Harga Skutik, Ini Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/53/3134312//yamaha_nmax-tOMl_large.jpg
Satu Dekade Mengaspal di Jalanan Indonesia, Populasi Yamaha NMax telah Capai Jutaan Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/53/3107770//new_honda_pcx_160_resmi_diluncurkan_di_jakarta_dan_tangerang-gM8T_large.jpg
New Honda PCX 160 Resmi Meluncur di Jakarta dan Tangerang, Dibanderol Mulai Rp33 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/53/3103715//ilustrasi-p7C2_large.jpg
Motor Buatan Indonesia Laris Manis di Luar Negeri, Skutik Paling Banyak Diekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/53/3093320//all_new_honda_pcx_160-PBb6_large.jpg
Perbandingan Spesifikasi dan harga New Honda PCX 160 dengan Yamaha Nmax Turbo, Pilih Mana?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement