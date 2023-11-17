Resmi Diperkenalkan, Ini Perbedaan Wuling BinguoEV dan Air ev

JAKARTA – Wuling Motors memperkenalkan mobil listrik terbarunya di Indonesia, yakni Wuling BinguoEV.

Dikabarkan kendaraan elektrifikasi terbaru ini bakal dijual Rp300 jutaan, lantas apa perbedaan mobil listrik ini dengan Air ev yang lebih dulu mengaspal di Tanah Air?

Dilihat dari dari pandangan awal, sudah terlihat perbedaannya antara BinguoEV dan Air ev. Di mana Binguo memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan Air ev yang terkenal dengan desainnya yang mungil.

Secara dimensi, Wuling Air ev memiliki ukuran panjang 2.974 mm, lebar 1.505 mm, dan tinggi 1.631 mm, serta jarak sumbu roda 2.010 mm. Ini membuatnya cukup ringkas dan nyaman digunakan pada jalan-jalan perkotaan yang cukup sempit.

Sementara Wuling BinguoEV menawarkan kabin yang lebih lapang. Itu terlihat dari ukuran panjang 3.950 mm, lebar 1.708 mm, dan tinggi 1.580 mm. Sedangkan jarak sumbu rodanya 2.560 mm.

Kedua model mobil listrik ini juga menggunakan velg dengan ukuran yang berbeda. Air ev menggunakan velg 12 inci dengan ban berukuran 145/70. Sedangkan BinguoEV dibekali velg 15 inci yang dibalut ban 185/60.

Masuk ke bagian dalam, interior BinguoEV akan mengingatkan kita dengan kabin Air ev, hanya saja dibalut dengan konsep yang lebih elegan. Kesan yang sama bisa dirasakan dari kenop transmisi, yang sama-sama menggunakan Rotary Gear Selector.

Sayangnya, Wuling BinguoEV tidak dibekali dengan perintah suara Wuling Indonesia Command seperti Air ev. Itu adalah fitur unggulan di mana mobil bisa dikendalikan hanya dengan perintah suara seperti membuka/menutup jendela.

BinguoEV juga ditunjang Intelligent Tech Dashboard di bagian depan yang memadukan panel dan kenop futuristik serta layar antarmuka luas. Pada bagian dashboard, terdapat Multifunction Steering Wheel dengan logo Wuling silver yang dilengkapi tombol pengoperasian audio dan menu.