HOME OTOTEKNO TECHNO

Mekari Jurnal: Solusi Terbaik UMKM untuk Kembangkan Bisnis

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |13:15 WIB
Mekari Jurnal: Solusi Terbaik UMKM untuk Kembangkan Bisnis
Foto: Dok Freepik
A
A
A

JAKARTA-UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk jadi salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, UMKM juga sering kali menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan bisnisnya. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya tenaga ahli akuntansi.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, UMKM dapat menggunakan software akuntansi seperti Mekari Jurnal. Lalu, mengapa UMKM harus menggunakan perangkat lunak pelaporan keuangan, apa keuntungannya, serta apa saja fitur yang bisa dimanfaatkan? Simak informasi lengkapnya di artikel ini.

Alasan UMKM Harus Menggunakan Software Akuntansi

Meskipun skala transaksi UMKM belum besar, tapi tak ada salahnya jika menggunakan teknologi untuk laporan keuangan. Hal ini karena ada beberapa alasan kuat dan spesifik yang menjadi dasar mengapa UMKM sebaiknya menggunakan software akuntansi, yakni:

UMKM seringkali memiliki keterbatasan sumber daya, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga ahli. Penggunaan teknologi dari perangkat lunak pelaporan keuangan dapat membantu UMKM dalam mengatasi keterbatasan tersebut.

UMKM membutuhkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi dapat membantu UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

UMKM perlu memenuhi berbagai persyaratan perpajakan. Software akuntansi dapat membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan perpajakan tersebut.

Ada berbagai jenis perangkat lunak untuk membantu pelaporan keuangan yang tersedia di pasaran. UMKM perlu memilih software akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teknologi akuntansi adalah fitur yang ditawarkan, harga, dan tingkat kesulitan penggunaan.

Bukan hanya itu, pastikan juga Anda memahami kebutuhan bisnis Anda. Hal ini akan membantu Anda dalam memilih software akuntansi yang sesuai. Bila memang perlu, Anda boleh membandingkan berbagai opsi yang tersedia serta mencoba demo gratisnya.

      
