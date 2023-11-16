Asus ROG Phone 8 Ultimate akan Didukung Pengisian Cepat 65W

JAKARTA – Seri Asus ROG Phone 8 diperkirakan akan segera meluncur pada tahun 2024. Ponsel ini sudah memiliki daftar sertifikasi untuk ROG Phone 8 Ultimate yang menunjukkan bahwa akan menawarkan pengisian daya cepat 65W, dilansir dari situs GSM Arena, Kamis (16/11/2023).

Daftar sertifikasi terbaru dari badan 3C China menunjukkan ROG Phone 8 Ultimate (ASUS_AI2401_A) akan menawarkan kecepatan pengisian daya yang sama dengan pendahulunya. Pengisian daya yang disertakan akan mendukung standar PPS PD3.0 dan protokol QC5.

Adapun ROG Phone 8 (ASUS_AI2401_A) dan ROG Phone 8 Pro (ASUS_AI2401_E) baru-baru ini muncul di database IMEI. Seri ROG Phone 8 kemungkinan akan diluncurkan dengan chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 terbaru, RAM yang besar, dan layar AMOLED dengan kecepatan refresh yang tinggi. Sisi perangkat lunak diduga akan menampilkan Android 14 dengan ROG UI di atasnya.

Sebagai informasi, ada rumor yang menyebutkan bahwa ASUS ROG Phone 8 Ultimate akan dibekali dengan prosesor octa-core Snapdragon 8 Gen 3 terbaru yang dipasangkan dengan RAM sebesar 16GB.

Melalui nomor model ASUS_AI2401_A, yang diyakini milik ASUS ROG Phone 8 Ultimate, menunjukkan bahwa perangkat ini mungkin dikirimkan dengan Android 14. Nomor model ini dikatakan juga terkait dengan ROG Phone 8 vanila, sehingga ponsel ini juga dapat diluncurkan dengan chipset yang sama. Daftar tersebut juga menunjukkan hasil pengujian single-core sebesar 2.213 poin dan 7.048 poin dalam pengujian multi-core.

Basis frekuensinya adalah 2.26GHz yang akan memberi daya pada ponsel. Kemudian untuk core utama, memiliki kecepatan clock maksimum 3,19GHz, lima core dengan kecepatan clock 2,96GHz, dan dua core yang dibatasi pada 2,27GHz. Kecepatan CPU dan nama kode ini mungkin terkait dengan Snapdragon 8 Gen 3 SoC yang belum diumumkan.