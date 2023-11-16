Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi Paparkan Fitur Inovatif HyperConnect di HyperOS, Sehebat Apa?

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |12:26 WIB
HyperOS pamerkan fitur HyperConnect (Foto: Xiaomiui)
A
A
A

BEIJING – Akhir bulan lalu Xiaomi telah meluncur HyperOS sebagai sistem operasi terbaru menggantikan MIUI. Smartphone andalan terbaru perusahaan, seri Xiaomi 14, menjadi perangkat pertama yang telah menggunakan sistem operasi ini.

Xiaomi mengungkapkan bahwa mereka akan mengadakan konferensi pengembang pada tanggal 16 November, bersamaan dengan menghadirkan HyperOS. Perusahaan akan memberikan lebih banyak informasi kepada produsen yang tidak berafiliasi dengannya. Hanya menjelang beberapa jam sebelum konferensi, perusahaan menggoda beberapa fitur dari HyperOS.

Dilansir dari Gizmochina, Kamis (16/11/2023), Xiaomi HyperOS terdiri dari lima lapisan. Lapisan keempat adalah HyperConnect, yang berada di depan lapisan kelima yang mencakup aplikasi. HyperConnect memungkinkan interkonektivitas antar perangkat yang menyediakan platform terbuka bagi produsen pihak ketiga, yang memungkinkan “kemampuan lintas perangkat”.

Teaser yang diberikan Xiaomi menunjukkan bahwa HyperConnect terdiri dari lima subsistem berikut ini.

1. Subsistem terdistribusi

2. Subsistem kerangka kerja layanan lintas-ujung

3. Subsistem kemampuan publik lintas-ujung

4. Subsistem kerangka kerja aplikasi lintas-ujung

5. Subsistem keamanan lintas-ujung

Teaser Xiaomi mengindikasikan bahwa HyperConnect adalah elemen kunci yang mirip dengan Super Device milik Huawei, sejalan dengan tren saat ini di industri teknologi. Seluruh ekosistem HyperOS tampaknya mengambil inspirasi dari HarmonyOS milik Huawei.

