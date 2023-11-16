Apple Pastikan Fitur Konektivitas Satelit di iPhone 14 Diperpanjang Secara Gratis!

JAKARTA - Apple memastikan bahwa fitur konektivitas satelit di iPhone 14 akan resmi diperpanjang selama 2 tahun lagi secara gratis.

"Konektivitas satelit yang digunakan untuk panggilan darurat telah menyelamatkan banyak orang di berbagai negara di dunia. Kami terus mendapatkan kabar gembira mengenai manfaat dari fitur ini," ujar Apple's Vice President of Worldwide iPhone Product Marketing, Kaian Drance, dikutip dari Apple Insider, Kamis (16/11/2023).

BACA JUGA: Ini Cara Simpan Lagu Viral di TikTok ke Apple Music dan Spotify

"Kami sangat bahagia pengguna iPhone 14 dan iPhone 15 bisa memperpanjang fungsi fitur ini selama dua tahun lagi," sambungnya.

Sebagai pengingat, fitur konektivitas satelit yang dibuat oleh Apple pertama kali dikenalkan di ajang Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) 2022 pada 15 November 2022. Saat itu Apple mengumumkan fitur itu bisa dipakai gratis selama dua tahun.

"Tepat di perayaan setahun fitur itu, Apple kembali memperpanjang masa penggunaan gratis selama dua tahun lagi," sebut Apple Insider.

BACA JUGA: Samsung Bakal Gunakan Teknologi Satelit pada Seri Galaxy S24

Manfaat sistem konektivitas satelit yang ada di iPhone 14 dan iPhone 15 memang diakui banyak orang. Terbaru, seorang pengemudi mobil Jeep berhasil diselamatkan ketika mobil SUV itu mengalami kecelakaan fatal dan terbalik karena jalanan bersalju di wilayah pegunungan San Fransisco, Amerika Serikat.

"Saat itu tidak ada koneksi telepon sama sekali. Beruntung saya ingat ada fitur konektivitas satelit untuk melakukan panggilan darurat," ujar Ryo Lu.