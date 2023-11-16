China Kembangkan Robot Pembuat Oksigen, Manusia Selangkah Lagi Tinggal di Mars?

HEFEI - Sekelompok ilmuwan asal China berhasil mengembangkan robot ahli kimia yang mampu membuat oksigen menggunakan batuan. Penemuan ini sekaligus membawa manusia selangkah lebih dekat dengan mimpi untuk tinggal di planet Mars.

Robot itu dirancang khusus untuk menganalisis mineral yang ditemukan di meteorit Mars, menghasilkan bahan kimia yang dibutuhkan untuk membuat oksigen, dan melakukan eksperimen tanpa campur tangan manusia.

Untuk diketahui, mengirim pasokan oksigen, ke Mars sangatlah mahal sehingga kemampuan untuk membuatnya di planet tersebut dapat mengatasi hambatan besar dalam membangun peradaban baru di Mars pada masa depan.

“Kami telah mengembangkan sistem AI robotik yang memiliki otak kimia,” kata pemimpin studi Jun Jiang di Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok di Hefei, sebagaimana dikutip dari Business Insider, Kamis (16/11/2023).

Dalam menguji kemampuannya, para ilmuwan China semula menugaskan robot untuk membuat oksigen dari air. Namun ternyata robot hanya hanya dapat menggunakan tanah Mars untuk mewujudkannya.

AI robot menganalisis komposisi meteorit Mars menggunakan laser berkekuatan tinggi dan mempelajari lebih dari 3,7 juta formula untuk mengetahui kombinasi elemen mana yang akan berfungsi sebagai katalis untuk menghasilkan oksigen.