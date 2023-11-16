4 Cara Mudah Buka Situs Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex yang Diblokir

Ilustrasi untuk cara mudah membuka situs Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex yang sudah diblokir (Foto: Istimewa)

JAKARTA- Mari mengulik 4 cara mudah dalam membuka situs Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex yang diblokir untuk berbagai kebutuhan.

Saat ini, mesin pencari Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex sangat populer karena kualitasnya tidak perlu diragukan lagi. Sehingga tak sedikit masyarakat yang baralih ke Yandex dan menjadikannya sebagai browser utama untuk menjelajahi internet.

Banyaknya fitur unggulan yang ditawarkan oleh Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex menjadi salah satu faktor paling menarik hingga membuat aplikasi mesin pencarian tersebut banyak diminati.

Kendati demikian, Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex nyatanya kerap kali mengalami beberapa masalah yang membuat para penggunanya cukup kesulitan saat mengakses situs yang terblokir.

Salah satu permasalahan yang paling umum ditemui pada mesin pencari Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex adalah pembatasan atau pemblokrian situs dan akun Yandex RU

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023), berikut adalah cara mudah buka situs Yandex Com Yandex Browser Jepang Yandex yang diblokir.

4 Menggunakan Bantuan VPN

Layanan VPN wajib untuk coba dimanfaatkan untuk membuka situs Yandex yang diblokir. Caranya sangat mudah dan selalu dapat diandalkan oleh pengguna Yandex lainnya.

Berikut cara menggunakan VPN untuk membuka situs Yandex yang diblokir:

Unduh aplikasi VPN di perangkat.

Buka aplikasi VPN.

Pilih server negara yang tidak memblokir situs Yandex.

Hubungkan koneksi VPN yang telah dipilih.

Buka kembali Yandex.

3. Menggunakan Proxy

Selanjutnya, kamu bisa menggunakan Proxy untuk membuka situs Yandex yang diblokir. Namun kamu harus menggunakan Proxy dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebab Proxy cukup rawan pencurian data.