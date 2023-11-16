Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Situs Download Film Gratis Sub Indo

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |21:14 WIB
7 Situs Download Film Gratis Sub Indo
Ilustrasi untuk situs download film gratis sub Indo (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya ada 7 situs download film gratis sub Indo bisa Anda temukan untuk berbagai keperluan. Menonton film bisa jadi salah satu aktivitas yang sering dilakukan orang-orang di waktu senggang.

Selain itu, ada beberapa alat pengunduhan video yang dapat membantu Anda mengunduh video apapun yang Anda suka, seperti EaseUS Video Downloader. Ini adalah alat serbaguna untuk mengunduh, mengonversi, dan merekam video dari berbagai sumber online secara efisien dan nyaman.

 BACA JUGA:

Di zaman dahulu, film hanya bisa di tonton di bioskop atau layar tancap. Namun, saat ini Anda sudah bisa menikmati film kapan pun di laptop maupun tablet. Caranya pun mudah, yakni dengan mendownloadnya di beberapa situs.

Berikut deretan 7 situs download film gratis sub Indo yang telah Okezone rangkum dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023).

7. Netflix

Kaum milenial tentunya sudah tidak asing dengan situs streaming film online yang satu ini. Netflix menyediakan berbagai macam film hingga series dengan banyak genre, mulai komedi, romantis, hingga horor dari berbagai macam negara.

Anda bisa mengaksesnya melalui situs atau aplikasinya langsung. Film-film yang tersedia di Netflix juga bisa diunduh agar Anda dapat menontonnya dengan jaringan offline.

6. Hulu

Selanjutnya ada situs streaming Hulu yang bisa Anda akses dengan mudah. Situs tersebut menyajikan berbagai macam film dan dapat didownload secara gratis.

5. Disney+ Hotstar

Bagi pecinta film superhero dari Marvel tentunya harus memiliki akun Disney+ Hotstar agar bisa menikmati film-film terbarunya. Selain film-film dari Marvel, Anda juga bisa menemukan berbagai macam film hingga drama Korea Selatan lain di Disney+ Hotstar.

