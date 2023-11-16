Viral, Netizen Bandingkan Konser Coldplay dan SMTOWN Live: Lebih Tertib K-Pop!

JAKARTA - Konser Coldplay yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Rabu (15/11/2023) malam sukses menghipnotis puluhan ribu masyarakat Indonesia. Namun demikian, konser dari band asal Inggris itu masih dinilai kurang tertib.

Salah satu netizen pengguna media sosial X (dulunya Twitter) bahkan membandingkannya dengan konser SMTOWN Live 2023 yang juga di gelar di lokasi yang sama beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya dia menarasikan bagaimana tenang dan tertibnya konser k-pop tersebut.

"Throwback September lalu pas konser smtown di GBK, masuk gate bener2 setenang ini," tulis netizen dengan akun @afrkml sambil membagikan video berdurasi 30 detik yang menunjukkan tenangnya suasana masuk gate konser SMTOWN.

"Masih sempet makan dulu, masih sempet sholat ashar & maghrib dulu, masih sempet pipis, masih sempet terpukau dan wow wow dulu sblum duduk. Bener2 rapi, aman, nyaman, tertib, bahagia," lanjutnya seperti dikutip pada Kamis (16/11/2023).

Dalam video yang dia bagikan, terlihat jelas bagaimana suasana masuk konser SMTOWN sangat tenang tanpa ada aksi saling dorong untuk berebut masuk. Pemandangan ini kontras dengan yang terjadi di beberapa titik di konser Coldplay semalam.

Seperti yang bisa dilihat dalam postinga X Kemal Palevi, konser Coldplay diwarnai aksi kurang tertib dari sejumlah penonton yang memaksa masuk gerbang Festival. Bahkan bisa disaksikan massa menembus barikade yang telah dipasang panitia.

Pemandangan semakin kacau karena tidak sedikit penonton yang protes karena adanya masalah di ticketing. Belum lagi footage yang menampilkan bagaimana barikade yang semula disusun rapih menjadi berantakan.