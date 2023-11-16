Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Lawan Hoaks, YouTube akan Hapus Konten Buatan AI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |10:55 WIB
Lawan Hoaks, YouTube akan Hapus Konten Buatan AI
YouTube akan hapus konten AI berbahaya (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan masalah baru. Saat ini banyak misinformasi, peniruan identitas, pelanggaran hak cipta, dan banyak masalah lain yang diciptakan oleh teknologi kecerdasan buatan tersebut. 

Untuk meminimalisir masalah ini, platform berbagi video YouTube mengambil langkah ekstrim dengan cara menghapus jutaan konten buatan AI berbahaya jika diperlukan. Kebijakan terbaru itu telah diumumkan secara resmi oleh perusahaan.

“Kreator yang terus-menerus memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini dapat dikenakan penghapusan konten, penangguhan dari Program Mitra YouTube, atau hukuman lainnya,” kata YouTube, dikutip dari Gadget360, Kamis (16/11/2/23). 

Selain melakukan pemberangusan konten, YouTube juga akan meluncurkan pembaruan baru yang memberi informasi kepada pemirsa tentang konten buatan AI. Nantinya para pembuat konten wajib mengungkapkan penggunaan alat AI mereka.

YouTube juga bakal memberi tahu pengguna jika konten yang mereka lihat adalah konten buatan AI. Hal ini dilakukan dengan dua cara, pertama dengan menambahkan keterangan di panel deskripsi dan kedua adalah dengan memberi label khusus pada konten seperti yang Okezone Techo bahas sebelumnya.

Tak berhenti di situ, para tokoh atau artis ternama yang identitasnya ditunggangi oleh AI juga bakal bisa melayangkan aduan kepada YouTube. Pedoman dan solusi AI ini akan diluncurkan pada platform ini dalam beberapa bulan mendatang.

YouTube juga akan menerapkan teknik AI generatif untuk mendeteksi konten yang melanggar Pedoman Komunitasnya, sehingga membantu platform tersebut mengidentifikasi dan menangkap konten yang berpotensi membahayakan.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/16/3182558/wamenkomdigi_nezar_patria-5Ztd_large.jpeg
Cegah Brain Rot pada Anak, Wamenkomdigi Ungkap Pentingnya Literasi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3182114/wamenkomdigi_nezar_patria-huk7_large.jpeg
Wamenkomdigi Nilai AI Dapat Cegah Perdagangan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement