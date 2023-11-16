Lawan Hoaks, YouTube akan Hapus Konten Buatan AI

JAKARTA - Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan masalah baru. Saat ini banyak misinformasi, peniruan identitas, pelanggaran hak cipta, dan banyak masalah lain yang diciptakan oleh teknologi kecerdasan buatan tersebut.

Untuk meminimalisir masalah ini, platform berbagi video YouTube mengambil langkah ekstrim dengan cara menghapus jutaan konten buatan AI berbahaya jika diperlukan. Kebijakan terbaru itu telah diumumkan secara resmi oleh perusahaan.

“Kreator yang terus-menerus memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini dapat dikenakan penghapusan konten, penangguhan dari Program Mitra YouTube, atau hukuman lainnya,” kata YouTube, dikutip dari Gadget360, Kamis (16/11/2/23).

Selain melakukan pemberangusan konten, YouTube juga akan meluncurkan pembaruan baru yang memberi informasi kepada pemirsa tentang konten buatan AI. Nantinya para pembuat konten wajib mengungkapkan penggunaan alat AI mereka.

YouTube juga bakal memberi tahu pengguna jika konten yang mereka lihat adalah konten buatan AI. Hal ini dilakukan dengan dua cara, pertama dengan menambahkan keterangan di panel deskripsi dan kedua adalah dengan memberi label khusus pada konten seperti yang Okezone Techo bahas sebelumnya.

BACA JUGA: YouTube Wajibkan Para Kreator Beri Label pada Konten AI

Tak berhenti di situ, para tokoh atau artis ternama yang identitasnya ditunggangi oleh AI juga bakal bisa melayangkan aduan kepada YouTube. Pedoman dan solusi AI ini akan diluncurkan pada platform ini dalam beberapa bulan mendatang.

YouTube juga akan menerapkan teknik AI generatif untuk mendeteksi konten yang melanggar Pedoman Komunitasnya, sehingga membantu platform tersebut mengidentifikasi dan menangkap konten yang berpotensi membahayakan.

(Saliki Dwi Saputra )