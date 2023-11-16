Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Awas, Game Live Berbau Pornografi Mulai Gentayangan di TikTok

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:50 WIB
Awas, Game Live Berbau Pornografi Mulai Gentayangan di TikTok
Konten TikTok (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan game live berbau pornografi mulai gentayangan di TikTok. Bahanya lagi, iklan tersebut muncul tanpa penyaringan usia alias bisa ditonton oleh pengguna yang belum cukup umur. 

Hal itu diungkapkan dalam unggahan akun X @tanyarlfes yang dikutip oleh MNC Portal Indonesia, Kamis (15/11/2023). Pada unggahan itu akun X @tanyarlfes menyertakan sebuah gambar game live yang berisikan kekerasan terhadap wanita.

"Di TikTok tiba-tiba lagi banyak banget yang nge-Live sambil main games berbau pornografi kayak gini (orang Indonesia yang main. Sudah di-report tapi tetap muncul. Sumpah ini bahaya banget kalau dilihat anak di bawah umur. Please kalo liat live kayak di atas bantu report ya", bunyi unggahan tersebut.

Kejadian tersebut juga dialami oleh pengguna X lainnya. Mereka juga melihat permainan berbau pornografi itu terlihat semakin marak gentayangan di TikTok.

Pemainnya juga tidak satu orang saja. Bahkan banyak orang yang justru semakin bikin khawatir. Pasalnya ketika satu akun TikTok dilaporkan dan langsung tumbang, justru muncul akun TikTok lainnya memainkan game yang sama.

"Tadi sempat lihat dan beda semua akunnya. Jadi kayaknya live bentar terus kena banned, namun pake akun lain muncul lagi," tulis pengguna X dengan akun @anakrumah100.

"Plis aku sudah repot lima akun tapi muncul terus dan live-nya banyak banget," keluh pemilik akun X @Ginichi_san.

Halaman:
1 2
      
