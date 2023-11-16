7 Rekomendasi Motor Matic Terbaik untuk Harian

JAKARTA - Berikut adalah rekomendasi motor matik terbaik untuk harian perlu diketahui banyak orang dengan benar dan tepat. Pasalnya kendaraan satu ini cocok digunakan untuk menunjang mobilitas harian yang sangat.

Lantas pemilihan motor matic sebagai alat transportasi harian juga tidak boleh sembarangan. Maka dari itu pilihlah motor matic dengan kualitas mesin yang terjamin awet, bandel serta memiliki ketersediaan sparepart yang melimpah pastinya.

Bagi kamu yang bingung akan motor matic yang cocok untuk penggunaan harian sehari-hari maka simak ulasan satu ini. Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (16/11/2023) terkait 7 rekomendasi motor matic terbaik untuk harian.

7 Rekomendasi Motor Matic Terbaik untuk Harian

1. Honda Scoopy

Rekomendasi motor matic terbaik untuk harian yang bisa dipilih yaitu Honda Scoopy. Motor dengan desain retro modern ini ternyata banyak digunakan masyarakat sebagai kendaraan harian karena memiliki kehematan bahan bakar yang cukup baik.

Bayangkan saja dengan dimensi body yang tampak lebih besar dibandingkan pesaingnya, Scoopy berhasil meraih kehematan mencapai 59 km/liter

2. Yamaha Mio M3

Rekomendasi motor matic kedua yang terbaik untuk harian yaitu Yamaha Mio M3. Motor satu ini menjadi pilihan tepat karena memiliki dimensi bobot yang ringan dan desain ramping sehingga mampu melibas kemacetan yang terjadi di perkotaan Jakarta. Tidak hanya itu saja, Mio M3 juga terkenal irit bahan bakar dan mampu meraih angka terbaik 56 km/liter.

3. Honda Vario 125

Urutan ketiga rekomendasi motor matic terbaik untuk harian yaitu Honda Vario 125. Motor satu ini dibekali oleh mesin 125 cc 4 langkah, SOHC, eSP, berpendingin cairan yang mampi meraih konsumsi bahan bakar yang ciamik mencapai rekor 51.7 km/liter.

Tidak hanya itu saja, mesin motor ini juga sudah terbukti keawetan mesinnya dalam pemakaian jangka lama

4. Yamaha Fazzio

Rekomendasi motor matic keempat yang cocok untuk harian yaitu seri hybrid seperti Yamaha Fazzio terbaru 2023. Motor dengan desain unik ini dianggap cocok digunakan untuk melibas kepadatan kota Jakarta yang semrawut dengan nyaman tanpa takut mesin rusak dan boros bahan bakar. Sebab hasil perbandingan konsumsi bahan bakarnya, Yamaha Fazzio mampu menembus angka 62 km/liter