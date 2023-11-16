Berapa Harga Ninja ZX-25R Bekas? Jauh Lebih Mahal Kondisi Seken Ketimbang Unit Baru

JAKARTA- Banyak masyarakat yang penasaran berapa harga Ninja ZX-25R kategori bekas? Karena mengendarai motor besar fairing Ninja ZX-25R 4 silinder memang menjadi mimpi banyak kaum Adam di Indonesia.

Bagaimana tidak, moge besutan Kawasaki ini bahkan juga berhasil menarik hati kaum hawa karena modelnya yang sangat sporty dan keren bak kendaraan balap MotoGP.

Maka dari itu tidak heran bila diera peluncurannya tahun 2020 sampai saat ini, moge sport Ninja ZX-25R menjadi buruan banyak orang yang ingin tampil gaya dan merasakan performa maksimal mesin In-Line Four dengan kapasitas 249.8 cc liquid-cooled DOHC.

Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (16/11/2023) terkait harga Ninja ZX-25 R dalam kondisi bekas.

Harga Ninja ZX-25R Bekas Jauh Lebih Mahal Ketimbang Baru

Dalam pasaran motor bekas, harga jual kembali moge Ninja ZX-25R dalam keadaan seken ternyata masih terhitung mahal dan tinggi. Mengapa bisa demikian?

Setidaknya ada 2 penyebab yang mendasari harga Ninja ZX-25R terlihat ugal-ugalan dan tidak beraturan.

Pertama, jumlah unit yang beredar masih sedikit dan kedua, banyak penjual yang memasang kendaraan Ninja ZX-25R bekasnya dalam nominal yang tinggi mengalahkan harga unit versi baru.

Kondisi tersebut bisa terjadi karena Ninja ZX-25R dalam kondisi bekas pastinya sudah diberikan sentuhan modifikasi yang bermerk sehingga harga jual kembali yang dituju lebih mahal ketimbang harga normal unit terbarunya.