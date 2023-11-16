6 Cara Memilih Oli Motor yang Tepat, Perhatikan Spesifikasi Penting!

JAKARTA - Dengan kemajuan teknologi kendaraan bermotor, variasi jenis dan tipe pelumas atau oli mesin yang tersedia di pasaran semakin beragam.

Meskipun produsen motor umumnya merekomendasikan jenis oli mesin yang cocok untuk kendaraan buatannya, terkadang mesin motor dapat mencapai performa maksimal dengan menggunakan pelumas yang berbeda dari rekomendasi produsen.

BACA JUGA: 9 Tips Membeli Motor Sport Bekas Tapi Tetap Berkualitas

Nah, berikut cara memilih oli motor yang tepat untuk motor kesayangan, seperti dikutip dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023).

1. Sesuaikan Viskositas

Penting untuk memperhatikan tingkat kekentalan atau viskositas pelumas. Kekentalan oli mesin perlu disesuaikan dengan kebutuhan motor, karena dapat memengaruhi daya gesek dan panas mesin, termasuk perubahan viskositas setelah digunakan.

Oleh karena itu, pemilihan oli mesin yang sesuai akan meningkatkan performa optimal mesin motor Anda.

2. Perhatikan Mutu dan Spesifikasi

Untuk menjaga keawetan dan kinerja mesin yang optimal, pastikan menggunakan hanya oli mesin dengan mutu terbaik dan terpercaya.

Kemudian selalu pastikan spesifikasi oli mesin dengan tipe motor Anda sesuai, ini dapat dilakukan dengan mudah karena informasi tersebut biasanya tertera di luar wadah oli mesin dari produsennya.

3. Jenis Pelumas yang Cocok

Perhatikan dengan seksama jenis pelumas mesin, pasalnya, pasar menyediakan beragam jenis pelumas, dan penting untuk mengetahui jenis oli mesin yang sesuai dan cocok dengan karakteristik serta kebutuhan khusus motor Anda.

4. Percayakan Oli Mesin di Bengkel Resmi

Pilih oli mesin yang tepat untuk motor dengan mudah melalui penggantian atau pembelian di bengkel resmi.