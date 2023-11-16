Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

6 Cara Memilih Oli Motor yang Tepat, Perhatikan Spesifikasi Penting!

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |13:48 WIB
6 Cara Memilih Oli Motor yang Tepat, Perhatikan Spesifikasi Penting!
Ilustrasi oli motor. (Doc. Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dengan kemajuan teknologi kendaraan bermotor, variasi jenis dan tipe pelumas atau oli mesin yang tersedia di pasaran semakin beragam.

Meskipun produsen motor umumnya merekomendasikan jenis oli mesin yang cocok untuk kendaraan buatannya, terkadang mesin motor dapat mencapai performa maksimal dengan menggunakan pelumas yang berbeda dari rekomendasi produsen.

Nah, berikut cara memilih oli motor yang tepat untuk motor kesayangan, seperti dikutip dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023).

1. Sesuaikan Viskositas

Penting untuk memperhatikan tingkat kekentalan atau viskositas pelumas. Kekentalan oli mesin perlu disesuaikan dengan kebutuhan motor, karena dapat memengaruhi daya gesek dan panas mesin, termasuk perubahan viskositas setelah digunakan.

Oleh karena itu, pemilihan oli mesin yang sesuai akan meningkatkan performa optimal mesin motor Anda.

2. Perhatikan Mutu dan Spesifikasi

Untuk menjaga keawetan dan kinerja mesin yang optimal, pastikan menggunakan hanya oli mesin dengan mutu terbaik dan terpercaya.

Kemudian selalu pastikan spesifikasi oli mesin dengan tipe motor Anda sesuai, ini dapat dilakukan dengan mudah karena informasi tersebut biasanya tertera di luar wadah oli mesin dari produsennya.

3. Jenis Pelumas yang Cocok

Perhatikan dengan seksama jenis pelumas mesin, pasalnya, pasar menyediakan beragam jenis pelumas, dan penting untuk mengetahui jenis oli mesin yang sesuai dan cocok dengan karakteristik serta kebutuhan khusus motor Anda.

4. Percayakan Oli Mesin di Bengkel Resmi

Pilih oli mesin yang tepat untuk motor dengan mudah melalui penggantian atau pembelian di bengkel resmi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/15/3184408/hujan-HYSn_large.jpg
Terobos Hujan, Pemotor Jangan Pakai Sandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183513/motor-miYU_large.jpeg
5 Tips Berkendara Motor Jarak Jauh agar Tetap Nyaman 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/15/3182266/motor-4oNx_large.jpg
Waspada Lampu Motor Mati, Tanda Sistem Kelistrikan Bermasalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/15/3181479/jas_hujan-djlz_large.jpeg
Musim Hujan, Jangan Sembarang Pakai Jas Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180872/motor-L1J4_large.jpg
Musim Hujan, Pengendara Motor Wajib Waspada Pohon Tumbang hingga Jalan Berlubang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/15/3175130/motor-psSM_large.jpg
Penyebab Motor Susah Hidup saat Mesin Dingin
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement