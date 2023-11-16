Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Pajak 5 Tahunan Mobil Fortuner? Segini Rincian Biaya yang Harus Dibayarkan

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |22:16 WIB
Berapa Pajak 5 Tahunan Mobil Fortuner? Segini Rincian Biaya yang Harus Dibayarkan
Ilustrasi untuk pajak 5 tahunan mobil Fortuner (Foto: Doc Toyota)
A
A
A

JAKARTA - Tentu ada banyak masyarakat Indonesia yang membayangkan berapa pajak 5 tahunan mobil Fortuner?

 BACA JUGA:

Toyota Fortuner merupakan sebuah kendaraan lini SUV yang sangat populer di Indonesia. Sebab mobil satu ini masuk dalam kategori mobil premium menengah atas yang dinilai sporty, gagah serta kenyamanannya mampu memanjakan para penumpang dan pengemudi ketika mengendarainya.

Namun di balik kenyamanan yang ditawarkan pada lini SUV premium Toyota Fortuner ternyata terdapat pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan, mulai pajak per tahun hingga per 5 tahun.

Tentu pajak 5 tahunan mobil Toyota Fortuner mematok harga yang cukup tinggi ketimbang mobil lainnya karena unitnya masuk sebagai ketegori mobil premium. Lantas berapakah pajak yang harus dibayarkan per 5 tahun untuk unit Toyota Fortuner dari berbagai model dan tahun pembuatannya? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (16/11/2023).

Berapa Pajak 5 Tahunan Mobil Fortuner

Melansir laman resmi Pemerintah Kota, kehadiran Fortuner di Indonesia ternyata mencakup beberapa tipe, diantaranya ada tipe GR Sport, G, G luxury, TRD hingga VRZ. Supaya hitungannya lebih akurat berikut detail pajak 5 tahunan yang dikenakan untuk unit Fortuner.

1. Pajak Toyota Fortuner Tipe VRZ

  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2015 Rp 6.489.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2015 Rp 7.539.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2016 Rp 6.909.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2016 Rp 8.022.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2017 Rp 7.980.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2017 Rp 10.164.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2018 Rp 8.190.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2018 Rp 10.479.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2019 Rp 8.253.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2019 Rp 10.521.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2020 Rp 8.295.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2020 Rp 10.563.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2021 Rp 8.526.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2021 Rp 10.857.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2022 Rp 9.093.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2022 Rp 11.466.000
  • FORTUNER VRZ 2.8 4X2 AT 2022 Rp 9.282.000
  • FORTUNER VRZ 2.8 4X4 AT 2022 Rp 11.928.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2023 Rp 9.324.000
  • FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2023 Rp 11.760.000
  • FORTUNER VRZ 2.8 4X2 AT 2023 Rp 9.513.000
  • FORTUNER VRZ 2.8 4X4 AT 2023 Rp 12.222.000

2. Pajak Toyota Fortuner Tipe TRD

  • FORTUNER 2.7 G LUX TRD AT 2016 Rp 7.560.000
  • FORTUNER G TRD 2.5 AT 2016 Rp 6.888.000
  • FORTUNER G TRD 2.5 MT 2016 Rp 6.216.000
  • FORTUNER G TRD LIMITED 2.5 AT 2016 Rp 6.972.000

3. Pajak Toyota Fortuner Tipe GR Sport

  • GR SPORT G 2.4 4X2 AT DIESEL 2022 Rp 10.447.220
  • GR SPORT G 2.4 4X2 MT DIESEL 2022 Rp 10.120.686
  • GR SPORT 2.7 4X2 AT 2022 Rp 10.859.537
  • GR SPORT 2.8 4X4 AT 2022 Rp 13.196.925
  • GR SPORT 2.8 4X4 AT (TWO TONE) 2022 Rp 13.289.166
  • GR SPORT 2.8 AT 2022 Rp 11.529.207
  • GR SPORT LUXURY 2.8 4X4 AT 2022 Rp 13.266.899
  • GR SPORT VRZ 2.8 4X2 AT DIESEL 2022 Rp 11.183.303

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/52/3165613//giias-V8TN_large.jpeg
Perbandingan Pajak Mobil di Indonesia dan Thailand bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163997//kecelakaan-bfSu_large.jpg
Pengemudinya Tewas, Ini Penampakan Fortuner Usai Tabrak Truk di Serpong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/338/3156320//viral-ZpAP_large.jpg
Hantam 7 Mobil di Jaktim, Pengemudi Fortuner Pemakai Pelat Palsu TNI Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/338/3155148//viral-0egs_large.jpg
Duh! Fortuner Penyebab Kecelakaan Beruntun di Utan Kayu Pakai Pelat Palsu TNI Hindari ETLE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/52/3118969//gac_aion_y_plus-JTbP_large.jpg
Berapa Harga Pajak Tahunan Mobil GAC Aion Y Plus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/52/3118673//kia_sonet_dipamerkan_di_iims_2025-8Cdo_large.jpg
Pajak Mobil Kia Sonet Semua Tipe dan Tahun
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement