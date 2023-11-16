Berapa Pajak 5 Tahunan Mobil Fortuner? Segini Rincian Biaya yang Harus Dibayarkan

JAKARTA - Tentu ada banyak masyarakat Indonesia yang membayangkan berapa pajak 5 tahunan mobil Fortuner?

Toyota Fortuner merupakan sebuah kendaraan lini SUV yang sangat populer di Indonesia. Sebab mobil satu ini masuk dalam kategori mobil premium menengah atas yang dinilai sporty, gagah serta kenyamanannya mampu memanjakan para penumpang dan pengemudi ketika mengendarainya.

Namun di balik kenyamanan yang ditawarkan pada lini SUV premium Toyota Fortuner ternyata terdapat pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan, mulai pajak per tahun hingga per 5 tahun.

Tentu pajak 5 tahunan mobil Toyota Fortuner mematok harga yang cukup tinggi ketimbang mobil lainnya karena unitnya masuk sebagai ketegori mobil premium. Lantas berapakah pajak yang harus dibayarkan per 5 tahun untuk unit Toyota Fortuner dari berbagai model dan tahun pembuatannya? Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (16/11/2023).

Berapa Pajak 5 Tahunan Mobil Fortuner

Melansir laman resmi Pemerintah Kota, kehadiran Fortuner di Indonesia ternyata mencakup beberapa tipe, diantaranya ada tipe GR Sport, G, G luxury, TRD hingga VRZ. Supaya hitungannya lebih akurat berikut detail pajak 5 tahunan yang dikenakan untuk unit Fortuner.

1. Pajak Toyota Fortuner Tipe VRZ

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2015 Rp 6.489.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2015 Rp 7.539.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2016 Rp 6.909.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2016 Rp 8.022.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2017 Rp 7.980.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2017 Rp 10.164.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2018 Rp 8.190.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2018 Rp 10.479.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2019 Rp 8.253.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2019 Rp 10.521.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2020 Rp 8.295.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2020 Rp 10.563.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2021 Rp 8.526.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2021 Rp 10.857.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2022 Rp 9.093.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2022 Rp 11.466.000

FORTUNER VRZ 2.8 4X2 AT 2022 Rp 9.282.000

FORTUNER VRZ 2.8 4X4 AT 2022 Rp 11.928.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X2 AT 2023 Rp 9.324.000

FORTUNER VRZ 2.4 4X4 AT 2023 Rp 11.760.000

FORTUNER VRZ 2.8 4X2 AT 2023 Rp 9.513.000

FORTUNER VRZ 2.8 4X4 AT 2023 Rp 12.222.000

2. Pajak Toyota Fortuner Tipe TRD

FORTUNER 2.7 G LUX TRD AT 2016 Rp 7.560.000

FORTUNER G TRD 2.5 AT 2016 Rp 6.888.000

FORTUNER G TRD 2.5 MT 2016 Rp 6.216.000

FORTUNER G TRD LIMITED 2.5 AT 2016 Rp 6.972.000

3. Pajak Toyota Fortuner Tipe GR Sport