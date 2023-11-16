Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Membersihkan Filter Bensin Mobil, Ini Tahap-tahapannya

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |19:31 WIB
Cara Membersihkan Filter Bensin Mobil, Ini Tahap-tahapannya
Ilustrasi mobil. (Doc. Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Secara keseluruhan, menjaga kebersihan bahan bakar sangat krusial karena jika kotor bisa menghambat dan mengganggu fungsi sistem bahan bakar.

Kotoran yang menyumbat filter juga dapat menyulitkan saat menghidupkan mobil, karena aliran bahan bakar terhambat.

Oleh karena itu, disarankan untuk secara teratur membersihkan filter bahan bakar, lantas bagaimana caranya? Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (16/11/2023), simak ulasannya berikut ini.

 BACA JUGA:

1. Cari posisi filter bahan bakar

Sebelum memulai proses membersihkan filter bahan bakar, pastikan Anda telah mengidentifikasi lokasi filter bahan bakar.

Lokasi filter bahan bakar pada setiap mobil berbeda-beda, tergantung pada jenis mobilnya.

Filter bahan bakar bisa mengalir ke karburator atau sistem injeksi. Setelah Anda mengetahui lokasinya dengan pasti, langkah selanjutnya adalah mengurutkan untuk mencapai filter mobil Anda. Dengan mengetahui posisinya, Anda dapat melanjutkan proses perawatan.

2. Pastikan tidak ada tumpahan bensin

Untuk merawat filter bensin mobil, cobalah membuka klip yang terletak sekitar empat inci dari titik keluar dan masuk selang bahan bakar.

Pastikan untuk mengencangkan klip menggunakan obeng kepala datar. Setelah itu, tutuplah selang dengan klip untuk mencegah bensin terkena semprotan dan memastikan keselamatan.

3. Siapkan wadah di bawah filter

Jika ingin membersihkan filter bahan bakar, siapkan wadah yang diletakkan di bawah filter bensin. Kemudian, buka tutup klem dan pasang filter pada selang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
