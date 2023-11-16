Wuling Bingo Segera Mengaspal, Begini Prediksi Harganya

JAKARTA - Wuling Bingo direncanakan bakal meluncur hari ini, Kamis (16/11/2023). Tentu Mobil listrik satu ini jadi kejutan, terlebih harga jual di negara asalnya sangat murah.

Kehadiran mobil elektrifikasi mungil sendiri sudah terdeteksi beberapa hari belakangan ini. Beberapa sales Wuling melalui sosial media masing-masing bahkan sudah membuka slot pemesana dengan hanya membayar uang muka sebesar Rp5 juta.

Tentu saja banyak orang bertanya-tanya seperti apa dan berapa harga dari mobil listrik berlogo lima berlian dari China itu?

Dikutip situs Car News China, Wuling Bingo sejatinya pertama kali diluncurkan di China pada September 2023.

Saat itu Wuling menawarkan tujuh varian Wuling Bingo. Harganya sendiri ada di rentang 59.800 Yuan atau sekitar Rp128,9 juta hingga 84.800 Yuan atau mencapai Rp182,8 juta.

Harga tersebut memang sangat murah. Bahkan jauh lebih murah dibanding Wuling Air ev yang dijual di Indonesia.

Hanya saja tentu harganya tidak akan seperti di China. Harganya bisa jadi akan sangat berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Ini sama seperti saat Wuling menghadirkan Wuling Air ev. Waktu itu banyak orang menduga bahwa harga Wuling Air ev akan sama dengan Wuling Hongguang Mini EV. Saat itu Wuling Hongguang Mini EV dijual di harga Rp80 jutaan.

Nyatanya Wuling Air ev justru tampil berbeda dengan Wuling Hongguang Mini Ev. Harganya pun jauh lebih tinggi karena ada di rentang Rp206 juta hingga Rp299,5 juta.