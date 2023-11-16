Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rolls-Royce Ghost Disulap jadi Mobil Pengantar Jenazah, Super Mewah!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |13:51 WIB
Rolls-Royce Ghost Disulap jadi Mobil Pengantar Jenazah, Super Mewah!
A
A
A

  

JAKARTA - Tampil bergaya tidak hanya untuk orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal dunia pun juga butuh. Setidaknya hal itu yanga da dalam pikiran para modifikator rumah modifikasi di Italia, Biemme Special Cars.

Mereka berpandangan, orang-orang superkaya tentu tetap ingin terlihat bergaya meski sudah meninggal dunia.

Minimal keluarga yang mereka tinggalkan pasti ingin membuat sebuah prosesi pemakanan yang tidak biasa.

Dari situ mereka akhirnya membuat sebuah mobil sedan ultraluks buatan Inggris, Rolls-Royce Ghost jadi mobil jenazah.

Ya, tidak main-main mobil yang harganya mencapai Rp6 miliar itu justru didandani jadi mobil pengantar jenazah.

Dikutip dari Drive, Kamis (15/11/2023), mobil yang dinamakan Ghoster itu mengalami beberapa modifikasi terutama dari sisi dimensi agar bisa membawa peti jenazah di bagian belakang ini.

Bagian belakang Rolls-Royce Ghoster tersebut memang sangat menarik. Seperti mobi-mobil jenazah mewah lainnya, bagian belakang asli Rolls-Rpyce Ghost itu diganti dengan kompartemen baru.

Bagian tersebut kini dilengkapi dengan ruangan khusus yang membesar. Menariknya kaca mobil di bagian tersebut memiliki ukuran yang besar.

Jadi siapa pun yang berpas-pasan dengan mobil tersebut bisa melihat jenazah istimewa yang ada di dalam mobil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/52/3075828/toyota_alphard_yang_ditumpangi_tokoh_yang_merapat_ke_kediaman_prabowo_di_hambalang-uJxO_large.jpg
Deretan Mobil Mewah Calon Menteri Prabowo yang Merapat ke Hambalang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/52/2951496/red-bull-percepat-produksi-hypercar-apa-kabar-ferrari-dan-bugatti-jpXxWbJHyj.jpg
Red Bull Percepat Produksi Hypercar, Apa Kabar Ferrari dan Bugatti?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/52/2945422/mewah-polisi-turki-kini-punya-ferrari-bentley-porsche-i2JeK2rCk4.jpg
Mewah! Polisi Turki Kini Punya Ferrari, Bentley, Porsche
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/52/2938148/berapa-pajak-mobil-rolls-royce-phantom-2ra4teIqkr.jpg
Berapa Pajak Mobil Rolls Royce Phantom?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/52/2935576/duh-biaya-penggantian-mesin-bugatti-chiron-setara-10-unit-toyota-alphard-hev-uKMmdAHiGU.jpg
Duh! Biaya Penggantian Mesin Bugatti Chiron Setara 10 Unit Toyota Alphard HEV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/52/2930867/bikin-geger-ada-lelang-mobil-langka-nissan-silvia-s15-minat-n1fbqluXkP.jpg
Bikin Geger Ada Lelang Mobil Langka Nissan Silvia S15, Minat?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement