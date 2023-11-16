Rolls-Royce Ghost Disulap jadi Mobil Pengantar Jenazah, Super Mewah!

JAKARTA - Tampil bergaya tidak hanya untuk orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggal dunia pun juga butuh. Setidaknya hal itu yanga da dalam pikiran para modifikator rumah modifikasi di Italia, Biemme Special Cars.

Mereka berpandangan, orang-orang superkaya tentu tetap ingin terlihat bergaya meski sudah meninggal dunia.

Minimal keluarga yang mereka tinggalkan pasti ingin membuat sebuah prosesi pemakanan yang tidak biasa.

Dari situ mereka akhirnya membuat sebuah mobil sedan ultraluks buatan Inggris, Rolls-Royce Ghost jadi mobil jenazah.

Ya, tidak main-main mobil yang harganya mencapai Rp6 miliar itu justru didandani jadi mobil pengantar jenazah.

Dikutip dari Drive, Kamis (15/11/2023), mobil yang dinamakan Ghoster itu mengalami beberapa modifikasi terutama dari sisi dimensi agar bisa membawa peti jenazah di bagian belakang ini.

Bagian belakang Rolls-Royce Ghoster tersebut memang sangat menarik. Seperti mobi-mobil jenazah mewah lainnya, bagian belakang asli Rolls-Rpyce Ghost itu diganti dengan kompartemen baru.

Bagian tersebut kini dilengkapi dengan ruangan khusus yang membesar. Menariknya kaca mobil di bagian tersebut memiliki ukuran yang besar.

Jadi siapa pun yang berpas-pasan dengan mobil tersebut bisa melihat jenazah istimewa yang ada di dalam mobil.