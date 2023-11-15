Coldplay Gelar Konser di GBK Hari Ini, Intip Koleksi Mobil Mewah Chris Martin

JAKARTA – Coldplay, Grup band legendaris asal Inggris siap menggelar konser pertamanya di Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Koser yang bakal berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, merupakan bagian dari world tour Asia dan Australia.

Yup, Chris Martin sang vokalis, selalu menjadi pusat perhatian karena aksinya yang berhasil menghipnotis penonton. Selain memiliki suara yang merdu, ternyata pentolan Coldplay itu juga mencintai dunia otomotif.

Melansir dari berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), Chris Martin memiliki sejumlah mobil mewah dan lawas yang menghuni garasinya.

Dia beberapa kali terekam kamera sedang mengendari mobil koleksinya bersama sang istri, Dakota Johnson.

Setidaknya, ada empat mobil yang terparkir di garasi Chris Martin. Pertama adalah Ford Mustang Shelby GT350 berwarna hitam dengan garis putih. Ini merupakan muscle car Amerika Serikat yang sangat legendaris.

Mustang GT350 diproduksi Ford Motor Company pada 1967 yang merupakan salah satu karya kolaborasi dengan Carrol Shelby, seorang perancang otomotif sekaligus pembalap asal Amerika.

Disebutkan bahwa mobil tersebut memiliki nilai 272 ribu dolar AS atau setara Rp4 miliaran. Namun, di Indonesia kabarnya nilai Mustang GT350 mencapai belasan miliar rupiah.

Berikutnya adalah Jeep Wrangler yang merupakan mobil SUV idaman banyak orang di seluruh dunia.