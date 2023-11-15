Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Coldplay Gelar Konser di GBK Hari Ini, Intip Koleksi Mobil Mewah Chris Martin

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |09:56 WIB
Coldplay Gelar Konser di GBK Hari Ini, Intip Koleksi Mobil Mewah Chris Martin
Chris Matin vokalis band Coldplay. (Doc. Dailymail)
A
A
A

  

JAKARTA – Coldplay, Grup band legendaris asal Inggris siap menggelar konser pertamanya di Indonesia, Rabu (15/11/2023).

Koser yang bakal berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, merupakan bagian dari world tour Asia dan Australia.

Yup, Chris Martin sang vokalis, selalu menjadi pusat perhatian karena aksinya yang berhasil menghipnotis penonton. Selain memiliki suara yang merdu, ternyata pentolan Coldplay itu juga mencintai dunia otomotif.

 BACA JUGA:

Melansir dari berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), Chris Martin memiliki sejumlah mobil mewah dan lawas yang menghuni garasinya.

Dia beberapa kali terekam kamera sedang mengendari mobil koleksinya bersama sang istri, Dakota Johnson.

Setidaknya, ada empat mobil yang terparkir di garasi Chris Martin. Pertama adalah Ford Mustang Shelby GT350 berwarna hitam dengan garis putih. Ini merupakan muscle car Amerika Serikat yang sangat legendaris.

Mustang GT350 diproduksi Ford Motor Company pada 1967 yang merupakan salah satu karya kolaborasi dengan Carrol Shelby, seorang perancang otomotif sekaligus pembalap asal Amerika.

 BACA JUGA:

Disebutkan bahwa mobil tersebut memiliki nilai 272 ribu dolar AS atau setara Rp4 miliaran. Namun, di Indonesia kabarnya nilai Mustang GT350 mencapai belasan miliar rupiah.

Berikutnya adalah Jeep Wrangler yang merupakan mobil SUV idaman banyak orang di seluruh dunia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045576/rizky_billar_hadiahi_lesti_kejora_mercedes_benz_sprinter-VN7d_large.jpg
Rizky Billar Hadiahi Lesti Kejora Mobil Mewah, Harganya Tembus Rp1,225 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/52/2949033/6-mobil-mewah-dengan-harga-selangit-nomor-1-bukan-cristiano-ronaldo-YdmK1kZU2V.jpg
6 Mobil Mewah dengan Harga Selangit, Nomor 1 Bukan Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/86/2945450/cerita-unik-mobil-pertama-dwayne-johnson-cuma-seharga-rp1-2-juta-NfiS0zAfoC.jpeg
Cerita Unik Mobil Pertama Dwayne Johnson, Cuma Seharga Rp1,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/86/2943449/intip-koleksi-kendaraan-listrik-ben-affleck-ada-rivian-r1s-dan-harley-davidson-electric-bike-V1nv25pYIk.jpg
Intip Koleksi Kendaraan Listrik Ben Affleck, Ada Rivian R1S dan Harley Davidson Electric Bike
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/86/2942012/ini-penyebab-kecelakaan-ferrari-milik-aktor-black-panther-sempat-balapan-di-jalan-ml3giXriuP.jpg
Ini Penyebab Kecelakaan Ferrari Milik Aktor Black Panther, Sempat Balapan di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/52/2938099/koleksi-mobil-komedian-kevin-hart-banyak-mobil-klasik-vpCaTb1WYw.jpg
Koleksi Mobil Komedian Kevin Hart, Banyak Mobil Klasik!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement