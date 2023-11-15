4 Tips Memilih Laptop Gaming, Jangan Asal Pilih!

JAKARTA – Saat memilih laptop gaming, sebaiknya hindari membeli produk yang sembarangan jika tidak ingin kecewa karena spesifikasinya tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Seperti namanya, penggunaan utama laptop gaming adalah untuk bermain game. Melalui spesifikasi yang kuat dan khusus untuk grafis yang lebih tinggi, laptop gaming dapat memberikan pengalaman bermain game yang lebih mulus dan memuaskan.

Seringkali sulit untuk mengetahui dari mana harus memulai ketika memilih untuk membeli laptop gaming baru. Sebenarnya ada beberapa fitur yang harus diperhatikan saat membeli laptop gaming, seperti bentuk, ukuran, layar, daya tahan baterai, dan sebagainya.

Maka, bagi para gamer yang ingin membeli laptop gaming, sangat penting untuk merencanakan segalanya dengan sangat baik. Simak empat tips berikut ini agar Anda tidak mengalami kekeliruan saat memilih laptop gaming.

1. Kualitas Layar

Anda harus dapat memprioritaskan untuk memilih layar beresolusi tinggi atau kecepatan refresh yang tinggi, dan barangkali ada yang berencana untuk menggunakan monitor eksternal. Layar dengan resolusi tinggi (setidaknya Full HD) dan kecepatan refresh yang tinggi (seperti 120Hz atau 144Hz) dapat memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik.

2. CPU dan GPU

Bandingkan spesifikasi komponen CPU dan GPU seperti jumlah core dan kecepatan clock, dan periksa benchmark yang cukup sering diunggah ke dunia maya, untuk perbandingan cepat di antara lini produk yang berbeda.

Pastikan juga bahwa laptop tersebut memiliki prosesor yang kuat dan kartu grafis yang mampu menangani game-game terbaru. Seri GPU NVIDIA GeForce RTX atau AMD Radeon RX sering kali cocok untuk bermain game.