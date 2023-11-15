Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 16 akan Punya Punch Hole Ala Android, Gantikan Dynamic Island?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |18:16 WIB
iPhone 16 akan Punya Punch Hole Ala Android, Gantikan Dynamic Island?
Dynamic Island yang ada di iPhone 14 (Foto: Istimewa)
A
A
A

RUMOR kehadiran iPhone 16 sudah beredar di internet. Bocoran terbaru mengatakan bahwa ponsel flagship tersebut tengah diuji coba oleh Apple dengan membawa punch hole ala Android.

Sebagaimana dilansir dari Gizmochina, Rabu (15/11/2023), punch hole ini nantinya akan menggantikan desain Dynamic Island yang pertama kali diperkenalkan pada iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Punch hole akan hadir di iPhone 16 model Pro.

Menurut keterangan rahasia Majin Bu, Apple saat ini sedang menguji prototipe iPhone 16 Pro dengan punch hole, bukan Dynamic Island. Ini akan menjadi perubahan yang signifikan, karena akan menghilangkan ciri khas iPhone yang ada sekarang ini.

Namun, analis lain, seperti Ross Young dari Display Supply Chain Consultants (DSCC), percaya bahwa Dynamic Island akan bertahan setidaknya selama satu tahun lagi. Young memperkirakan keempat model iPhone 16 masih akan menampilkan desain tersebut.

Pembocor kenamaan tersebut memperkirakan perubahan desain iPhone yang lebih mencolok baru akan terjadi pada tahun 2025 mendatang. Ini juga akan menjadi momen pertama kalinya ProMotion 120Hz akan hadir di model termurah.

Bocoran terkait iPhone 16 lain menyebut perangkat itu akan dilengkapi dengan tombol tambahan. Menurut pembocor kenamaan Instant Digital, tombol tambahan nantinya diberi nama Capture Button. Tombol akan diletakan di bawah tombol daya di sisi kanan perangkat, dan ini akan menjadi tombol kapasitif, bukan tombol standar.

(Saliki Dwi Saputra )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
