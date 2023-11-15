Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ini Cara Pakai iMessage Ala iPhone di Ponsel Android, tapi...

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |14:58 WIB
Ini Cara Pakai iMessage Ala iPhone di Ponsel Android, tapi...
Nothing Phone (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Pengguna Android kini bisa menggunakan aplikasi iMessage ala iPhone di ponsel mereka. Lantas bagaimana caranya?

Salah satu pabrikan smartphone baru-baru ini menghadirkan sistem iMessage Apple lewat aplikasi bernama Nothing Chats. Aplikasi tersebut telah diluncurkan dalam versi beta pada 17 November 2023 mendatang sebagai alternatif iMessage.

Nothing Chats dikirimkan bersama Nothing Phone 2. Nothing Chats menggunakan Sunbird yang merupakan aplikasi SMS lintas platform yang saat ini berada dalam periode beta untuk menawarkan dukungan bagi layanan iMessage Apple.

Sebagaimana dihimpun dari CNET, Rabu (15/11/2023), secara teori langkah ini akan memungkinkan pengguna smartphone Android Nothing untuk mengirim pesan teks kepada pengguna iPhone seolah-olah mereka sedang menggunakan iPhone.

Untuk mengatur iMessage di dalam Nothing Chats, pertama-tama harus membeli Nothing Phone 2 seharga 600 dolar AS atau setara Rp9,2 jutaan. Perwakilan Nothing mengonfirmasi bahwa aplikasi tersebut saat ini tidak berfungsi untuk smartphone lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/57/2944589/cara-hilangkan-iklan-mengganggu-di-hp-android-43Vl9HcwCf.jpeg
Cara Hilangkan Iklan Mengganggu di HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/24/57/2944207/cara-kembalikan-foto-yang-tak-sengaja-terhapus-di-android-dbebow926Y.jpeg
Cara Kembalikan Foto yang Tak Sengaja Terhapus di Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/57/2932862/4-cara-sederhana-hemat-baterai-ponsel-android-gXDpCwx2p8.jpeg
4 Cara Sederhana Hemat Baterai Ponsel Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/57/2923507/jangan-kegocek-ini-5-cara-hemat-kuota-internet-di-hp-android-gjGInMvGJs.jpeg
Jangan Kegocek, Ini 5 Cara Hemat Kuota Internet di HP Android
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/14/54/2920195/8-aplikasi-download-lagu-secara-legal-di-android-ada-yang-gratis-x0t7ufuPCI.jpg
8 Aplikasi Download Lagu Secara Legal di Android, Ada yang Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/57/2911375/awas-ini-12-aplikasi-berbahaya-di-android-berkedok-game-V9RdMzgoXT.jpg
Awas! Ini 12 Aplikasi Berbahaya di Android Berkedok Game
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement