Ini Cara Pakai iMessage Ala iPhone di Ponsel Android, tapi...

JAKARTA - Pengguna Android kini bisa menggunakan aplikasi iMessage ala iPhone di ponsel mereka. Lantas bagaimana caranya?

Salah satu pabrikan smartphone baru-baru ini menghadirkan sistem iMessage Apple lewat aplikasi bernama Nothing Chats. Aplikasi tersebut telah diluncurkan dalam versi beta pada 17 November 2023 mendatang sebagai alternatif iMessage.

Nothing Chats dikirimkan bersama Nothing Phone 2. Nothing Chats menggunakan Sunbird yang merupakan aplikasi SMS lintas platform yang saat ini berada dalam periode beta untuk menawarkan dukungan bagi layanan iMessage Apple.

BACA JUGA: Cara Menggunakan iMessage iPhone di Komputer Windows

Sebagaimana dihimpun dari CNET, Rabu (15/11/2023), secara teori langkah ini akan memungkinkan pengguna smartphone Android Nothing untuk mengirim pesan teks kepada pengguna iPhone seolah-olah mereka sedang menggunakan iPhone.

Untuk mengatur iMessage di dalam Nothing Chats, pertama-tama harus membeli Nothing Phone 2 seharga 600 dolar AS atau setara Rp9,2 jutaan. Perwakilan Nothing mengonfirmasi bahwa aplikasi tersebut saat ini tidak berfungsi untuk smartphone lain.