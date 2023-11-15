Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Samsung Bantah akan Produksi Ponsel Lipat Murah Tahun Depan

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |12:15 WIB
Samsung Bantah akan Produksi Ponsel Lipat Murah Tahun Depan
Samsung bantah akan bikin ponsel lipat murah (Foto: Istimewa)
A
A
A

SEOUL – Samsung sempat dikabarkan akan memproduksi ponsel lipat murah di tahun 2024. Namun baru-baru ini produsen asal Korea Selatan membantah rumor tersebut.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Samsung akan membuat ponsel lipat murah dengan harga terjangkau di kisaran Rp6,2 jutaan hingga Rp7,8 jutaan pada tahun depan. Namun, harapan ini pupus setelah pernyataan resmi dari Samsung.

Dikutip dari GSM Arena, Rabu (15/11/2023), Juru bicara Samsung Electronics membantah rumor tersebut. “Kami tidak berencana memproduksi smartphone lipat dengan harga kelas menengah, dan rumor terbaru tidak berdasar.”

Kabar ini pun membuat para penggemar yang berharap melihat Galaxy Z kelas menengah dari Samsung harus menelan kekecewaan. Terlebih Samsung juga sempat merilis Galaxy S23 FE di tahun ini yang merupakan seri 'ekonomis' Galaxy S23.

Di sisi lain bantahan itu cukup mendasar, mengingat Galaxy Z Series merupakan ponsel flagship yang rutin membawa teknologi dan inovasi baru. Belum lagi biaya produksinya terbilang mahal.

Dengan bantahan ini pula, maka ponsel Motorola Razr 40 dan Razr 2023 menjadi satu-satunya ponsel lipat di dunia yang punya harga terjangkau saat ini. Sekadar informasi, Razr 2023 awalnya dijual seharga 700 dolar AS (sekitar Rp10 jutaan), sekarang harga perangkat itu sudah turun menjadi 500 dolar AS (sekitar Rp7,7 jutaan). (Dinda Nabilah Khumairoh Aljiyad)

(Saliki Dwi Saputra )

      
