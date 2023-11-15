Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

11 Situs Download Buku Kuliah Gratis

Hafid Fuad , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |23:32 WIB
11 Situs Download Buku Kuliah Gratis
Ilustrasi untuk situs download buku kuliah gratis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya terdapat 11 situs download buku kuliah gratis yang akan sangat berguna bagi yang sedang menempuh proses perkuliahan.

Karena tentu sudah umum diketahui sebagai mahasiswa dituntut untuk mampu menuliskan segala sesuatu dengan data-data nan valid.

Sehingga saat mengerjakan tugas yang ilmiah dan perlu sistematika yang jelas akan membutuhkan referensi baik itu dari jurnal ataupun buku.

Karena itu penting juga dirasakan untuk mengetahui berbagai situs jurnal dan buku yang bisa diakses secara gratis.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (15/11/2023), berikut adalah situs download buku kuliah gratisan.

1. Google Scholar (scholar.google.com)

Situs download yang satu ini bisa dimanfaatkan untuk mencari jurnal penelitian bagi yang sedang berkuliah. Diluncurkan pada tahun 2004, indeks Google Cendekia mencakup jurnal-jurnal daring dari publikasi ilmiah.

Situs ini menyajikan berbagai karya tulis dan karya ilmiah dari berbagai bahasa. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian materi-materi pelajaran berupa teks dalam berbagai format publikasi.

2. Library Genesis (lib.gen)

Library Genesis atau LibGen adalah mesin pencari artikel ilmiah dan buku yang menggratiskan akses ke konten berbayar.

Tidak hanya itu, LibGen menyimpan berkas PDF dari portal web ScienceDirect Elsevier. Pada tahun 2015, situs web ini terlibat dalam kasus hukum dengan Elsevier.

3. booksc.org

Booksc.org adalah salah satu situs yang menyediakan berbagai macam referensi ilmiah buat mahasiswa. Tidak hanya referensi ilmiah saja, beberapa buku fiksi pun ada di sini. Buku berbahasa Indonesia juga disediakan.

Tapi tentu web ini tidak up to date karena memang situsnya lebih berfokus pada tulisan-tulisan ilmiah.

4. Jurnal Inter (ijea org)

International Journal of Education and Research atau lebih dikenal dengan IJEA, sering direkomendasikan untuk tempat mencari jurnal internasional.

Situs Jurnal Internasional ini menawarkan sejumlah besar jurnal internasional dari berbagai bidang ilmiah.

5. Perpusnas (e-resources.pnri.go.id)

Layanan e-Resources merupakan di antara layanan yang disediakan. Perpustakaan Nasional melayani berbagai bahan perpustakaan digital online (e-Resources) seperti jurnal, ebook, dan karya-karya referensi online lainnya.

