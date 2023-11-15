Waspada Penipuan Konser Coldplay, Ini 4 Tips Hindari Scam Tiket di Media Sosial

JAKARTA – Jika seseorang tidak mendapatkan tiket konser melalui penjualan resmi, maka biasanya opsi pembelian dari pihak kedua adalah jalan yang dipilih. Mengenai harga tiket, biasanya orang akan menjual dengan harga yang cukup fantastis, terlebih konser yang diburu berasal dari musisi yang cukup terkenal, seperti Coldplay.

Untuk diketahui, Coldplay sendiri mengadakan konser di Jakarta pada hari ini, Rabu (15/11/2023). Namun, pantau Okezone.com banyak sekali penggemar yang mengeluh tidak kebagian tiket sehingga mereka memburu tiket itu di media sosial.

Nah, intip empat tips dalam menghindari scam tiket di media sosial sebelum Anda membeli tiket. Simak ulasannya berikut ini.

Cross Check Akun Penjual

Ada banyak metode untuk menentukan apakah sebuah akun dibuat untuk penjualan tiket atau asli. Periksa postingan akun tersebut dalam beberapa waktu untuk melihat seberapa aktif akun tersebut di media sosial.

Jika Anda memiliki nomor telepon penjual, nomor tersebut dapat Anda cek melalui aplikasi bantuan bernama ‘GetContact’ agar mengetahui apakah penjual tersebut adalah penipu. Periksa juga frekuensi interaksi akun-akun tersebut dengan akun lain. Ketika akun baru mulai menyediakan tiket tepat ketika persediaan aslinya habis, jangan tertipu.

Bukti Tiket dan Pembayaran

Hal ini paling krusial yang tidak boleh diremehkan, yaitu minta bukti mengenai tiket dan pembayaran yang berhasil dilakukan oleh penjual tersebut. Bukti-bukti tersebut wajib diminta sejak awal, termasuk konfirmasi pembayaran yang dikirim melalui e-mail. Jika penjual berkilah dan menolak dengan berbagai alasan, maka hal ini perlu diwaspadai.