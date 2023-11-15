Cara Selamatkan Akun Gmail yang Rencananya Dihapus Bulan Depan

JAKARTA – Google telah umumkan adanya perbaruan kebijakan atas ketidakaktifan akun Gmail pada bulan Mei lalu. Akun yang sudah tidak digunakan atau login selama minimal 2 tahun akan dihapus mulai Desember 2023. Hal ini mencakup Gmail, Docs, Meet, Calender, dan Google Photos.

Melansir dari Indian Express, Rabu (15/11/2023), perusahaan telah mengklarifikasi aturan ini berlaku untuk akun Google pribadi, dan tidak akan mempengaruhi akun organisasi. Menurut kebijakan barunya, hal ini dikarenakan akun yang sudah lama tidak digunakan lebih rentan terhadap peretasan.

BACA JUGA: Google akan Hapus Jutaan Akun Gmail Mulai Bulan Desember 2023

Beberapa bulan sebelumnya pengguna akan menerima beberapa pemberitahuan penghapusan akun. Pemberitahuan ini dikirim ke akun yang tidak aktif serta email pemulihan akun yang tersedia. Sementara itu, penghapusan akun Gmail ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan akun yang dibuat namun tidak pernah digunakan.

Lantas, bagaimana cara selamatkan akun Gmail agar tetap aktif? Simak langkah berikut ini.

Cara selamatkan akun Gmail untuk hindari penghapusan