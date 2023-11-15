Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Selamatkan Akun Gmail yang Rencananya Dihapus Bulan Depan

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:51 WIB
Cara Selamatkan Akun Gmail yang Rencananya Dihapus Bulan Depan
Cara selamatkan akun Gmail (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Google telah umumkan adanya perbaruan kebijakan atas ketidakaktifan akun Gmail pada bulan Mei lalu. Akun yang sudah tidak digunakan atau login selama minimal 2 tahun akan dihapus mulai Desember 2023. Hal ini mencakup Gmail, Docs, Meet, Calender, dan Google Photos.

Melansir dari Indian Express, Rabu (15/11/2023), perusahaan telah mengklarifikasi aturan ini berlaku untuk akun Google pribadi, dan tidak akan mempengaruhi akun organisasi. Menurut kebijakan barunya, hal ini dikarenakan akun yang sudah lama tidak digunakan lebih rentan terhadap peretasan.

Beberapa bulan sebelumnya pengguna akan menerima beberapa pemberitahuan penghapusan akun. Pemberitahuan ini dikirim ke akun yang tidak aktif serta email pemulihan akun yang tersedia. Sementara itu, penghapusan akun Gmail ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan akun yang dibuat namun tidak pernah digunakan.

Lantas, bagaimana cara selamatkan akun Gmail agar tetap aktif? Simak langkah berikut ini.

Cara selamatkan akun Gmail untuk hindari penghapusan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/54/3078537/gmail-5Skh_large.jpg
Cara Menarik Kembali Email yang Sudah Terkirim di Berbagai Platform
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/54/3026406/ilustrasi-kiHb_large.jpg
Google Bawa Gemini AI ke Gmail, Bisa Digunakan Juga di Android dan iOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/54/3013230/gmail-YBOv_large.jpg
Gmail di Android Akan Segera Dapat Fitur Gemini AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/54/2990191/gmail_google-zJuf_large.jpg
Penyimpanan Gmail Penuh, Simak Cara Mengosongkannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/54/2930339/ingat-besok-google-akan-hapus-jutaan-akun-gmail-begini-cara-menghindarinya-Dpasrkmfoe.jpeg
Ingat, Besok Google akan Hapus Jutaan Akun Gmail! Begini Cara Menghindarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/54/2920896/google-ungkap-3-tanda-bahaya-akun-gmail-diretas-XmGmnGAsCG.jpg
Google Ungkap 3 Tanda Bahaya Akun Gmail Diretas
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement