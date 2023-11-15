Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Ungkap 3 Tanda Bahaya Akun Gmail Diretas

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:31 WIB
Google Ungkap 3 Tanda Bahaya Akun Gmail Diretas
Bahaya akun Gmail diretas (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Seiring dengan persiapan Google untuk menghapus jutaan akun Gmail demi alasan keamanan, perusahaan ini juga memperingatkan para pengguna untuk memperhatikan tanda-tanda bahwa akun mereka telah diretas.

Seiring dengan persiapan Google untuk menghapus jutaan akun Gmail demi alasan keamanan, perusahaan ini juga memperingatkan para pengguna untuk memperhatikan tanda-tanda bahwa akun tersebut telah diretas.

Dimulai pada tanggal 1 Desember, Google akan menghapus akun-akun yang tidak pernah digunakan setidaknya selama dua tahun, dan memperingatkan bahwa akun-akun tersebut lebih rentan terhadap serangan.

Hal ini dikarenakan akun-akun tersebut cenderung tidak memiliki verifikasi dua langkah, dan memiliki kata sandi lama yang mungkin telah dibocorkan ke web gelap pada peretasan sebelumnya.

Namun, akun yang digunakan secara teratur ternyata memiliki resiko dapat diretas, dan Google telah mengungkapkan tiga 'tanda bahaya' yang harus diwaspadai.

Hal pertama, dikatakan bahwa ada seseorang selain pengguna akun mengubah informasi akun, termasuk kata sandi atau nomor telepon pemulihan. Meskipun yang pertama mudah dikenali, banyak yang mungkin tidak secara teratur memeriksa detail akun lainnya, dan dengan mengubah nomor telepon pemulihan, peretas dapat mengambil alih email Anda

Pada hal lain, peretas dapat menghapus akun Anda sepenuhnya setelah digunakan, atau menemukan cara lain untuk mencegah Anda masuk.

Jika Anda melihat salah satu hal di atas dan merasa akun Anda telah masuk ke akun orang lain, hal pertama yang harus dilakukan adalah segera mengubah kata sandi Anda. Tidak hanya untuk Gmail, tetapi juga untuk semua aplikasi dan situs yang menggunakan kata sandi yang sama atau yang Anda masuki dengan menggunakan akun Gmail.

Hal yang perlu Anda lakukan adalah sebaiknya juga mengubah kata sandi di pengelola kata sandi Google.

Ada cara yang dapat mencehal kejadian di atas dapat terjadi, yaitu dengan memeriksa aktivitas yang mencurigakan. Sebaiknya, Anda meninjau aktivitas Gmail milik Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/54/3078537/gmail-5Skh_large.jpg
Cara Menarik Kembali Email yang Sudah Terkirim di Berbagai Platform
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/54/3026406/ilustrasi-kiHb_large.jpg
Google Bawa Gemini AI ke Gmail, Bisa Digunakan Juga di Android dan iOS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/54/3013230/gmail-YBOv_large.jpg
Gmail di Android Akan Segera Dapat Fitur Gemini AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/54/2990191/gmail_google-zJuf_large.jpg
Penyimpanan Gmail Penuh, Simak Cara Mengosongkannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/54/2930339/ingat-besok-google-akan-hapus-jutaan-akun-gmail-begini-cara-menghindarinya-Dpasrkmfoe.jpeg
Ingat, Besok Google akan Hapus Jutaan Akun Gmail! Begini Cara Menghindarinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/54/2920905/cara-selamatkan-akun-gmail-yang-rencananya-dihapus-bulan-depan-eEp2qwc5JM.jpg
Cara Selamatkan Akun Gmail yang Rencananya Dihapus Bulan Depan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement