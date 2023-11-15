Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

16 Situs Download Game PC yang Gratis Tanpa Ribet

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |15:25 WIB
16 Situs Download Game PC yang Gratis Tanpa Ribet
Ilustrasi (Foto: MNC )
KUMPULAN 16 situs download game PC bisa menjadi rekomendasi Anda jika ingin memilikinya. Beberapa situs ini memiliki memverifikasi keamanan situs sebelum mengunduh game.

Untuk itu pastikan komputer atau laptop Anda telah menggunakan pelindung antivirus untuk mengantisipasi malware. Sehingga, saat Anda memainkannya tidak membuat Anda khawatir.

Berikut 16 situs download game PC aman dan terpercaya menghimpun berbagai sumber, Rabu (15/11/2023):

1. Ubisoft Play

Ubisoft Play adalah situs resmi dari pengembang game terkenal, Ubisoft. Meskipun tidak banyak game yang tersedia secara gratis di situs ini, pengguna tetap dapat menemukan game berkualitas. Ubisoft juga menyediakan banyak diskon menarik.

2. Lyto

Indonesia juga memiliki platform game PC berkualitas. Platform debutan PT. Lyto Datarindo Fortuna memiliki beberapa game seru dan mengasyikan seperti RF Online, Idol Street 2, Perfect World II, Cross Fire, RF Online Classic, Tera Awakening.

3. Steam

Selanjutnya adalah Steam, platform game terkenal yang tidak hanya menawarkan game-game berbayar, tetapi juga sering memberikan game gratis. Pengguna bisa mengunjungi situs resmi mereka di Steam untuk menemukan berbagai pilihan game PC menarik.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita ototekno lainnya
