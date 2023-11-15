Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tagar #ColdplayJakarta Trending di X Jelang Konser Malam Nanti

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |12:26 WIB
Tagar #ColdplayJakarta Trending di X Jelang Konser Malam Nanti
Tagar konser Coldplay Jakarta trending di dunia maya (Foto: Instagram/Coldplay)
A
A
A

JAKARTA – Coldplay siap menggembrak panggung Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai rangkaian tur dunia bertajuk Music of the Spheres, Rabu (15/11//2023). Penggemar pun tampaknya sudah tidak sabar menanti penampilan Chris Martin dkk yang dimulai pada jam 9 malam nanti.

Penantian penggemar akan penampilan Coldplay membuat mereka meramaikan tagar #ColdplayJakarta dengan berbagai hal hingga menjadi salah satu trending topic di X. Tagar tersebut pun mulai ramai sejak tibanya mereka di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada hari Selasa (14/11/2023).

Tagar ini semakin ramai digunakan Coldplayers (penggemar Coldplay) saat Chris Martin dan Phill Harvey membagikan foto mereka di X ketika jogging di sekitar Kawasan Karet Bivak-Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Menggunakan tagar yang trending, Coldplayers menyoroti Chris Martin yang tampak tidak menggunakan sepatu untuk berlari sore.

Seorang Coldplayers yang tidak sengaja bertemu dengan Chris Martin dan Phill Harvey di sekitar kawasan Sudirman, Jakarta membagikan video di akun Instagram yang kemudian ramai dibicarakan di X dengan tagar #ColdplayJakarta. Video yang diambil fans menunjukkan bukti bahwa Chris benar-benar jogging tanpa menggunakan alas kaki seperti postingannya di akun X.

Melihat postingan itu, banyak fans yang merasa iri dengan keberuntungan Coldplayers yang bisa bertemu dengan dua anggota Coldplay.

“Amalan apa yg kau tunaikan hingga bisa randomly ketemu mas Chris Martin lagi nyeker mbak?” ujar salah satu akun X sambil menggunakan hashtag #ColdplayJakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/54/3021935/x-Nm3a_large.jpg
Pemerintah Bakal Blokir X, Penggunanya Diminta Siap-Siap Migrasi ke Medsos Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/54/3020987/x-TqXh_large.jpg
X Mulai Buat Postingan yang di-Like Tidak Lagi Bisa Dilihat Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/54/3018881/wamenkominfo_nezar_patria-8YIT_large.jpeg
Kominfo Bakal Kirim Surat Peringatan ke X Imbas Bebaskan Akses Konten Dewasa 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/54/3010725/x-TcBs_large.jpg
Sah! Twitter.com Sekarang Sepenuhnya Dialihkan ke X.com
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/54/2957633/pengguna-x-di-android-kini-bisa-telepon-dan-video-call-apa-syaratnya-DIa7JR40I5.jpg
Pengguna X di Android Kini Bisa Telepon dan Video Call, Apa Syaratnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/54/2942741/x-error-lagi-penyebabnya-belum-diketahui-rJ5UBJiSbk.jpeg
X Error Lagi, Penyebabnya Belum Diketahui
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement