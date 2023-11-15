Tagar #ColdplayJakarta Trending di X Jelang Konser Malam Nanti

JAKARTA – Coldplay siap menggembrak panggung Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) sebagai rangkaian tur dunia bertajuk Music of the Spheres, Rabu (15/11//2023). Penggemar pun tampaknya sudah tidak sabar menanti penampilan Chris Martin dkk yang dimulai pada jam 9 malam nanti.

Penantian penggemar akan penampilan Coldplay membuat mereka meramaikan tagar #ColdplayJakarta dengan berbagai hal hingga menjadi salah satu trending topic di X. Tagar tersebut pun mulai ramai sejak tibanya mereka di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta, pada hari Selasa (14/11/2023).

Tagar ini semakin ramai digunakan Coldplayers (penggemar Coldplay) saat Chris Martin dan Phill Harvey membagikan foto mereka di X ketika jogging di sekitar Kawasan Karet Bivak-Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat. Menggunakan tagar yang trending, Coldplayers menyoroti Chris Martin yang tampak tidak menggunakan sepatu untuk berlari sore.

Seorang Coldplayers yang tidak sengaja bertemu dengan Chris Martin dan Phill Harvey di sekitar kawasan Sudirman, Jakarta membagikan video di akun Instagram yang kemudian ramai dibicarakan di X dengan tagar #ColdplayJakarta. Video yang diambil fans menunjukkan bukti bahwa Chris benar-benar jogging tanpa menggunakan alas kaki seperti postingannya di akun X.

Melihat postingan itu, banyak fans yang merasa iri dengan keberuntungan Coldplayers yang bisa bertemu dengan dua anggota Coldplay.

“Amalan apa yg kau tunaikan hingga bisa randomly ketemu mas Chris Martin lagi nyeker mbak?” ujar salah satu akun X sambil menggunakan hashtag #ColdplayJakarta.