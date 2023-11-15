Ini Cara Simpan Lagu Viral di TikTok ke Apple Music dan Spotify

JAKARTA - TikTok menjadi salah satu media sosial populer di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah pilihan lagu-lagu di TikTok yang unik dan kadang hanya bisa dinikmati di platform mereka saja.

Keunggulan itulah yang kemudian dikembangkan oleh TikTok dengan menghadirkan fitur Add Song. Apple Insider, Rabu (15/11/2023) melaporkan bahwa semua lagu viral yang ada di TikTok kini bisa langsung disimpan ke daftar playlist Apple Music, Spotify, dan Amazon Music.

Jika pengguna Apple Music, Spotify, dan Amazon Music melihat ada lagu yang unik di video-video yang beredar di TikTok, mereka tinggal menekan tombol "Add Song". Otomatis lagu tersebut akan langsung tersimpan ke daftar putar ketiga layanan streaming musik tersebut.

Tombol Add Song disebutkan ZDNET bisa ditemukan pengguna di pojok kiri bawah di samping nama lagu. Selain itu tombol yang sama bisa ditemukan di menu "Sound Detail Page" yang muncul setiap lagu itu dipilih.

Nantinya setelah disimpan, pengguna akan diberikan opsi untuk memilih lagu-lagu tersebut ke playlist yang sudah mereka buat atau playlist baru.

Menariknya lagi lagu tersebut bisa didengarkan dalam durasi yang utuh. Tidak seperti lagu-lagu di TikTok yang telah mengalami proses edit.