HOME OTOTEKNO TECHNO

Miris, Sebuah Robot Tewaskan Pekerja di Korea Selatan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |09:00 WIB
Miris, Sebuah Robot Tewaskan Pekerja di Korea Selatan
Sebuah robot tewaskan seorang pekerja di Korea Selatan (Ilustrasi: News Hub)
GEYONGSAND - Seorang pekerja asal Korea Selatan baru-baru ini tewas di tangan sebuah robot. Pria nahas itu kehilangan nyawanya karena sang robot mengira dirinya adalah sebuah kotak sayuran.

Peristiwa mengenaskan itu terjadi di sebuah gudang di wilayah Geyongsand Selatan, Korea Selatan. Kejadian bermula saat pekerja berusia 40 tahunan tersebut sedang memeriksa sensor robot.

Melansir Metro, Rabu (15/11/2023), lengan robot yang diprogram untuk mengangkat sekotak sayuran salah mengira pekerja itu, lalu menangkapnya dan menempatkannya di ban berjalan.

Dia pun tewas di tempat dengan tubuh penuh luka akibat masalah teknis pada robot yang sebenarnya sedang diperbaiki setelah mengalami error sejak berhari-hari sebelumnya.

Sekadar informasi, sebuah studi di American Journal of Industrial Medicine melaporkan bahwa 41 orang dibunuh oleh robot industri di Amerika Serikat antara tahun 1992 dan 2017.

Dan hampir empat dari lima kematian terjadi selama pemeliharaan robot, bukan saat robot tersebut berfungsi sebagai mana mestinya.

Telusuri berita ototekno lainnya
