Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

MG Siap Produksi Mobil Listrik di Indonesia Awal 2024

Imantoko Kurniadi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:24 WIB
MG Siap Produksi Mobil Listrik di Indonesia Awal 2024
MG siap produksi mobil listrik di Indonesia. (Doc. Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - MG Motor Indonesia secara resmi membuktikan komitmennya untuk memperkuat lini mobil listrik di Tanah Air.

Dimana MG ZS EV dan MG4 EV yang telah mengaspal di Indonesia bakal dirakit secara lokal, setelah sebelumnya bersetatus completely built up (CBU) dari Thailand.

"Hari ini sangat penting bagi MG di Indonesia. Sekaligus menjadi catatan bersejarah. Pada Agustus lalu saya memberikan bocoran MG bakal serius membangun mobilitas masa depan di Tanah Air dengan menghadirkan pabrik perakitan kendaraan MG," Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG, dalam acara MG Charge Up The Future, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

 BACA JUGA:

“Dua kendaraan listrik kita akan produksi lokal, mulai Februari tahun depan untuk ZS EV, Maret untuk MG4 EV. Pengiriman akan dilakukan satu bulan setelah proses produksi,” ucapnya lebih lanjut.

Langkah ini sekaligus menjadi ajang pembuktian MG yang serius masuk dan bersaing di pasar elektrifikasi Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/15/3183863/byd_atto_1-EoIU_large.jpg
Melonjak 245 Persen, Penjualan Mobil Listrik Tembus 13.935 Unit Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182777/mobil_listrik-CoMu_large.jpg
Insentif Mobil Listrik Segera Berakhir, Konsumen Serbu Diler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/15/3182052/li_mega_terbakar-xa2Y_large.jpg
Buntut Mobil Listrik China Terbakar saat Dikendarai, Belasan Ribu Unit Kena Recall
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834/bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/15/3180843/tol_cas_mobil_listrik-NMcF_large.jpg
Prancis Mulai Uji Coba Jalan Tol Bisa Cas Mobil Listrik Tanpa Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/15/3180457/mobil_listrik-jo96_large.jpg
Studi Ungkap Baterai Mobil Listrik Bekas Ternyata Awet, Kondisi Kesehatannya 90 Persen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement