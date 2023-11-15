MG Siap Produksi Mobil Listrik di Indonesia Awal 2024

JAKARTA - MG Motor Indonesia secara resmi membuktikan komitmennya untuk memperkuat lini mobil listrik di Tanah Air.

Dimana MG ZS EV dan MG4 EV yang telah mengaspal di Indonesia bakal dirakit secara lokal, setelah sebelumnya bersetatus completely built up (CBU) dari Thailand.

"Hari ini sangat penting bagi MG di Indonesia. Sekaligus menjadi catatan bersejarah. Pada Agustus lalu saya memberikan bocoran MG bakal serius membangun mobilitas masa depan di Tanah Air dengan menghadirkan pabrik perakitan kendaraan MG," Arief Syarifudin, Marketing and PR Director MG, dalam acara MG Charge Up The Future, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

“Dua kendaraan listrik kita akan produksi lokal, mulai Februari tahun depan untuk ZS EV, Maret untuk MG4 EV. Pengiriman akan dilakukan satu bulan setelah proses produksi,” ucapnya lebih lanjut.

Langkah ini sekaligus menjadi ajang pembuktian MG yang serius masuk dan bersaing di pasar elektrifikasi Indonesia.