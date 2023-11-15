Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Deretan Artis Hollywood yang Koleksi Mobil Ferrari, Ada Kim Kardashian hingga Simon Cowell

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |16:51 WIB
Deretan Artis Hollywood yang Koleksi Mobil Ferrari, Ada Kim Kardashian hingga Simon Cowell
Koleksi mobil Ferrari artis dunia. (Doc. Zimbio)
A
A
A

JAKARTA - Mobil dengan logo kuda jingkrak ini sangat terkenal dan pastinya menjadi mobil impian bagi siapapun tidak terkecuali di kalangan artis.

Tak bisa dipungkiri, ketika ditanya tentang mobil mewah pasti langsung terpikir dengan merek Ferrari.

Dan tahu kah Anda jika ada artis Hollywood yang menjadikan Ferrari sebagai mobil kesayangan mereka? Dan tampak mengkoleksi mobil yang memiliki harga auto “selanggit” tersebut.

 BACA JUGA:

Penasaran? Berikut ini artis Hollywood yang gemar koleksi mobil Ferrari, dilansir dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023).

1. Kim Kardashian

Koleksi mobil Ferrari artis dunia

Kim Kardashian mengendarai Ferrari 458 Italia. Ia memilih mobil tersebut dengan pilihan warna body putih.

Kim juga sering dijumpai di saat mengendarai Ferrarinya sendiri loh!

2. Paris Hilton

Koleksi mobil Ferrari artis dunia

Aktris dan sosialita ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar Rp. 4,27 triliun. Tak heran apabila ia membeli Ferrari California berwarna merah. Dan sama dengan Kim Kardashian, wanita cantik ini kerap menggunakan mobil super kebut tersebut.

3. Ashton Kutcher

Koleksi mobil Ferrari artis dunia

Ashton Kutcher mempunyai mobil Ferrari California yang berwarna merah menyala sama seperti mobil milik Paris Hilton.

Dan diperkirakan aktor ganteng ini memiliki koleksi lain dari pabrikan mobil asal Italia itu.

Tentu tak perlu heran, artis pemeran film No Strings Attached ini memiliki kekayaan sebesar Rp. 1,99 triliun, wajar jika ia senang memiliki mobil-mobil mewah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/52/3045576/rizky_billar_hadiahi_lesti_kejora_mercedes_benz_sprinter-VN7d_large.jpg
Rizky Billar Hadiahi Lesti Kejora Mobil Mewah, Harganya Tembus Rp1,225 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/52/2949033/6-mobil-mewah-dengan-harga-selangit-nomor-1-bukan-cristiano-ronaldo-YdmK1kZU2V.jpg
6 Mobil Mewah dengan Harga Selangit, Nomor 1 Bukan Cristiano Ronaldo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/86/2945450/cerita-unik-mobil-pertama-dwayne-johnson-cuma-seharga-rp1-2-juta-NfiS0zAfoC.jpeg
Cerita Unik Mobil Pertama Dwayne Johnson, Cuma Seharga Rp1,2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/86/2943449/intip-koleksi-kendaraan-listrik-ben-affleck-ada-rivian-r1s-dan-harley-davidson-electric-bike-V1nv25pYIk.jpg
Intip Koleksi Kendaraan Listrik Ben Affleck, Ada Rivian R1S dan Harley Davidson Electric Bike
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/86/2942012/ini-penyebab-kecelakaan-ferrari-milik-aktor-black-panther-sempat-balapan-di-jalan-ml3giXriuP.jpg
Ini Penyebab Kecelakaan Ferrari Milik Aktor Black Panther, Sempat Balapan di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/52/2938099/koleksi-mobil-komedian-kevin-hart-banyak-mobil-klasik-vpCaTb1WYw.jpg
Koleksi Mobil Komedian Kevin Hart, Banyak Mobil Klasik!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement