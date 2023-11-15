Deretan Artis Hollywood yang Koleksi Mobil Ferrari, Ada Kim Kardashian hingga Simon Cowell

JAKARTA - Mobil dengan logo kuda jingkrak ini sangat terkenal dan pastinya menjadi mobil impian bagi siapapun tidak terkecuali di kalangan artis.

Tak bisa dipungkiri, ketika ditanya tentang mobil mewah pasti langsung terpikir dengan merek Ferrari.

Dan tahu kah Anda jika ada artis Hollywood yang menjadikan Ferrari sebagai mobil kesayangan mereka? Dan tampak mengkoleksi mobil yang memiliki harga auto “selanggit” tersebut.

Penasaran? Berikut ini artis Hollywood yang gemar koleksi mobil Ferrari, dilansir dari berbagai sumber, Senin (13/11/2023).

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian mengendarai Ferrari 458 Italia. Ia memilih mobil tersebut dengan pilihan warna body putih.

Kim juga sering dijumpai di saat mengendarai Ferrarinya sendiri loh!

2. Paris Hilton





Aktris dan sosialita ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar Rp. 4,27 triliun. Tak heran apabila ia membeli Ferrari California berwarna merah. Dan sama dengan Kim Kardashian, wanita cantik ini kerap menggunakan mobil super kebut tersebut.

3. Ashton Kutcher

Ashton Kutcher mempunyai mobil Ferrari California yang berwarna merah menyala sama seperti mobil milik Paris Hilton.

Dan diperkirakan aktor ganteng ini memiliki koleksi lain dari pabrikan mobil asal Italia itu.

Tentu tak perlu heran, artis pemeran film No Strings Attached ini memiliki kekayaan sebesar Rp. 1,99 triliun, wajar jika ia senang memiliki mobil-mobil mewah.