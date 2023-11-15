Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

9 Tips Membeli Motor Sport Bekas Tapi Tetap Berkualitas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |17:55 WIB
9 Tips Membeli Motor Sport Bekas Tapi Tetap Berkualitas
Ilustrasi motor sport bekas. (Foto: dok kawasaki-motor.co.id)
A
A
A

JAKARTA - Motor sport menjadi salah satu jenis motor yang populer dan banyak diminati dalam dunia otomotif. Dengan desain yang sporty dan performa tangguh, motor sport juga dapat memberikan kesan gagah untuk para pengendaranya.

Harga dari motor sport pun relatif tinggi dibandingkan dengan jenis motor bebek atau motor skutik. Maka dari itu, bagi Anda yang menginginkan motor sport namun memiliki budget terbatas, membeli motor sport bekas bisa menjadi pilihan yang menggiurkan.

Namun, saat membeli motor sport bekas perlu dilakukan dengan cermat agar tidak mendapatkan motor yang kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jika tidak cermat, Anda bisa mendapatkan motor yang kondisinya tidak prima atau bahkan bermasalah.

Berikut ini adalah sembilan tips membeli motor sport bekas tapi tetap berkualitas agar tidak menyesal nantinya.

1. Tentukan Jenis Motor yang Diinginkan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan jenis dan budget yang Anda miliki. Hal ini penting untuk dilakukan agar Anda tidak bingung saat mencari motor sport bekas yang sesuai dengan kebutuhan.

Anda bisa memilih berbagai jenis motor sport bekas sesuai budget dan spesifikasi. Misalnya, jenis motor sport apa yang Anda inginkan, mulai dari motor sport bisnis, sport komuter, sport touring, sport naked (telanjang), sport fairing (berbaju/memiliki tameng udara), atau sport adventure. Kemudian cari tahu berapa kapasitas mesinnya.

Jika Anda ingin membeli motor sport yang memiliki performa tinggi, Anda bisa memilih motor sport dengan mesin 250cc atau lebih. Namun, harga motor sport dengan mesin tersebut tentu saja lebih mahal dibandingkan motor sport dengan mesin 150cc atau kurang.

2. Riset Harga Pasar Motor Sport Bekas

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186553//spbg_ngagel-Cosa_large.jpeg
SPBG Ngagel Jadi Ujung Tombak Layanan BBG untuk Masyarakat Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186486//pgn_siagakan_satgas_nataru_2025-mz3I_large.jpeg
PGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/11/3186425//ilustrasi_penggunaan_alat_berat-VATR_large.jpg
Pajak Alat Berat, Penggerak Pembangunan Jakarta yang Lebih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/12/3186354//miharu_julie-yar6_large.jpg
Berawal dari Blog Kecil, Ini Perjalanan Miharu Julie sampai Aktif di TikTok dan Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/2/3186359//olahraga_di_rumah-u1LD_large.jpg
10 Olahraga untuk Diri Sendiri yang Bisa Dilakukan di Rumah dan Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186278//pelindo_regional_2_menyelenggarakan_legal_conference_2025_di_novotel_bogor-CraM_large.jpeg
Legal Conference 2025: Kolaborasi Pelindo dan Kejaksaan untuk Penguatan Tata Kelola Hukum
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement