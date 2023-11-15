9 Tips Membeli Motor Sport Bekas Tapi Tetap Berkualitas

JAKARTA - Motor sport menjadi salah satu jenis motor yang populer dan banyak diminati dalam dunia otomotif. Dengan desain yang sporty dan performa tangguh, motor sport juga dapat memberikan kesan gagah untuk para pengendaranya.

Harga dari motor sport pun relatif tinggi dibandingkan dengan jenis motor bebek atau motor skutik. Maka dari itu, bagi Anda yang menginginkan motor sport namun memiliki budget terbatas, membeli motor sport bekas bisa menjadi pilihan yang menggiurkan.

Namun, saat membeli motor sport bekas perlu dilakukan dengan cermat agar tidak mendapatkan motor yang kondisinya tidak sesuai dengan ekspektasi. Jika tidak cermat, Anda bisa mendapatkan motor yang kondisinya tidak prima atau bahkan bermasalah.

Berikut ini adalah sembilan tips membeli motor sport bekas tapi tetap berkualitas agar tidak menyesal nantinya.

1. Tentukan Jenis Motor yang Diinginkan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan jenis dan budget yang Anda miliki. Hal ini penting untuk dilakukan agar Anda tidak bingung saat mencari motor sport bekas yang sesuai dengan kebutuhan.

Anda bisa memilih berbagai jenis motor sport bekas sesuai budget dan spesifikasi. Misalnya, jenis motor sport apa yang Anda inginkan, mulai dari motor sport bisnis, sport komuter, sport touring, sport naked (telanjang), sport fairing (berbaju/memiliki tameng udara), atau sport adventure. Kemudian cari tahu berapa kapasitas mesinnya.

Jika Anda ingin membeli motor sport yang memiliki performa tinggi, Anda bisa memilih motor sport dengan mesin 250cc atau lebih. Namun, harga motor sport dengan mesin tersebut tentu saja lebih mahal dibandingkan motor sport dengan mesin 150cc atau kurang.

2. Riset Harga Pasar Motor Sport Bekas