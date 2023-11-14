Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Boyong HyperOS, Xiaomi 14 Series Terjual Lebih dari 1,44 Juta Unit dalam 10 Hari

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |12:28 WIB
Boyong HyperOS, Xiaomi 14 Series Terjual Lebih dari 1,44 Juta Unit dalam 10 Hari
Xiaomi 14 (Foto: Istimewa)
A
A
A

BEIJING - Sukses besar sejak diluncurkan Oktober lalu, Xiaomi 14 series kini dilaporkan berhasil menjual lebih dari 1,44 juta unit dalam 10 hari pertama. Ponsel yang menggunakan HyperOS itu sekaligus memecahkan rekor penjualan ponsel Android terlaris di China.

Menurut laporan Wall Street Insights, dikutip dari situs GSMArena, Selasa (14/11/2023), pencapaian tersebut diraih terhitung sejak hari pertama penjualan pada 31 Oktober hingga 10 November lalu.

Penjualan yang solid ini juga mengantarkan Xiaomi untuk menjadi pemimpin di pangsa pasar ponsel Android China pada minggu ke-44. Menyusul di peringkat kedua dan ketiga, ada Huawei dan Honor yang justru mengalami penurunan pangsa pasar dibandingkan bulan sebelumnya. 

Pangsa pasar Huawei disebut turun menjadi 13% dari 14%, sementara pangsa pasar Honor turun menjadi 12,8% dari 13,2% – berbanding terbalik dengan Xiaomi yang mengalami pertumbuhan positif dari bulan ke bulan yang meningkat sebanyak 8,9%, melampaui peningkatan bulan ke bulan Apple sebesar 0,8%.

Terbaru, melalui akun resmi Weibo-nya, Xiaomi juga mengumumkan rekor pendapatan baru mereka yang mencapai 22,4 miliar Yuan China (sekitar Rp48 triliun) di semua saluran dalam acara belanja terbesar di China.

Diketahui Xiaomi 14 meluncur pada tanggal 26 Oktober lalu di China. Smartphone ini merupakan smartphone pertama di pasaran yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3 dari Qualcomm, bersama dengan sistem operasi berbasis Android baru dari Xiaomi, yaitu HyperOS. (Chasna Alifia Sya’bana

(Saliki Dwi Saputra )

      
