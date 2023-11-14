7 Situs Baca Manhwa Terbaik Legal dan Gratis

JAKARTA- Mari mencoba 7 situs baca manhwa terbaik legal dan gratis untuk memberikan hiburan tersendiri bagi penikmatnya.

Mungkin belum banyak yang mengetahui Manhwa merupakan komik atau webcomic yang berasal dari Korea Selatan. Membaca Manhwa akan memberikan pengalaman yang berbeda dari manga dari Jepang ataupun manhua dari China.

Ada satu hal yang menarik, yaitu karya manhwa juga banyak yang berujung diangkat menjadi drama Korea atau bahkan anime sehingga ini akan menambah keseruan pecinta manhwa.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023), berikut adalah situs baca manhwa terbaik legal dan gratis.

1. Webtoon

Aplikasi pertama adalah webtoon sebuah platform yang diluncurkan oleh Naver pada tahun 2004.

Platform ini sangat populer di Indonesia karena tersedia banyak judul manhwa populer berbahasa Indonesia.

Aplikasi ini dapat dibilang menarik karena pengguna bisa menyukai dan juga memberikan komentar pada setiap episode manhwa.

Tidak hanya gratis, Webtoon juga bisa menyediakan konten berbayar untuk yang tidak sabar menunggu episode baru.

2. Kakao Webtoon

Diluncurkan oleh perusahaan yang meluncurkan Kakao Talk pada 2013, web dan aplikasi ini menawarkan berbagai manhwa dan juga web-novel berbagai genre. Beberapa manhwa di Kakao Webtoon sudah bisa dinikmati dalam bahasa Indonesia.

Bila ada yang mengetahui drama Korea Itaewon Class ternyata diadaptasi dari manhwa di Kakao Webtoon.

3. Manta Unlimited Comics

Manta Comics memiliki fokus untuk menyediakan konten manhwa yang memiliki genre romansa.

Karena itu alur cerita yang romantis atau dramatis menjadi ciri khas manhwa yang bisa dinikmati di aplikasi ini.

4. TappyToon

Platform web dan aplikasi gratis TappyToon menyediakan berbagai koleksi manhwa terbaru dan update sesuai jadwal.

Bahkan, TappyToon menyediakan wadah bagi para kreator lintas negara untuk dapat mengunggah karya mereka.

Membaca manhwa di TappyToon sebenarnya gratis, namun beberapa episode akan memerlukan “Token” yang bisa dibeli dalam aplikasi atau diperoleh dengan menonton iklan.

Uniknya TappyToon menawarkan langganan premium dengan istilah “TappyToon VIP,” yang menyediakan bacaan bebas iklan, akses ke episode eksklusif, dan berbagai fitur lainnya.