Cek 8 Cara Membuka Situs yang Diblokir

JAKARTA- Ternyata begini cara membuka situs yang diblokir sehingga bisa membantu dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan.

Meskipun ada banyak situs yang sudah diblokir namun diketahui ada beragam cara mengakses situs terlarang tanpa menggunakan aplikasi.

Diketahui sejumlah website diblokir oleh pemerintah meskipun situs tersebut tidak memuat unsur pornografi atau bahaya lainnya. Seperti pada kasus pemblokiran forum Reddit, Steam dan Google Docs beberapa waktu lalu.

Memang ada beberapa cara untuk mengakses situs web yang diblokir, namun tidak semua cara itu berhasil untuk semuanya. Menggunakan VPN dan proxy adalah dua cara yang paling umum. Namun mereka juga bisa diblokir oleh beberapa layanan web.

Selain dua itu masih ada cara lain untuk mengakses situs web yang diblokir, seperti Google Translate, versi seluler, atau alamat IP.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023), berikut adalah cara membuka situs yang diblokir.

1. Buka Situs dengan Mengganti DNS

Cara pertama adalah dengan mengganti DNS pada perangkatmu. DNS (Domain Name System) adalah sistem mengubah nama domain menjadi alamat IP.

Setiap ISP memiliki DNS sendiri-sendiri yang bisa digunakan untuk memblokir akses ke situs tertentu.

Jika kamu mengganti DNS dengan DNS lain yang tidak memblokir situs tersebut, maka kamu bisa mengaksesnya dengan lancar.

Cara mengganti DNS cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai perangkat, baik PC maupun smartphone.

Berikut adalah langkah-langkah mengubah DNS di PC atau Laptop:

Buka menu Network & Internet settings lalu pilih Change Adapter Options.

Pilih koneksi Wifi yang sedang kamu gunakan lalu klik kanan dan pilih menu Properties.

Lalu pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

Setelah itu klik Properties lagi di bagian bawah.

Di jendela baru, di bagian tab General pilih Use the following DNS server addresses.

Di bagian Preferred DNS server masukkan angka ini: 8.8.8.8.

Di bagian Alternate DNS masukkan angka ini: 8.8.4.4.

Klik OK.

2. Buka Situs Menggunakan VPN

Meskipun menyiasati blokir situs web bukanlah tujuan utama penggunaan VPN, namun hal ini tetap bisa dilakukan sebagai dampak samping dari fungsinya.

Meskipun proses penggunaan VPN terlihat rumit, namun sejatinya cukup sederhana. Kamu hanya perlu membuka aplikasi VPN di desktop atau browser, kemudian aplikasi VPN akan secara otomatis mengenkripsi lalu lintas pengguna.

3. Cara Membuka Situs Terblokir Dengan Situs Proxy

Kemudian kamu bisa mencoba situs Proxy atau situs web yang jadi perantara antara perangkat kamu dengan situs tujuan.

Situs proxy akan menyembunyikan alamat IP kamu (IP Masking) dan menggantinya dengan alamat IP milik mereka di lokasi negara lain. Sehingga akses internet kamu seolah-olah berasal dari tempat lain.

Dengan cara ini, kamu bisa membuka situs yang diblokir tanpa aplikasi karena situs proxy akan mengelabui ISP atau pemerintah yang melakukan pemblokiran.

Berikut cara membuka situs yang diblokir tanpa VPN Android download:

Buka browser yang kamu gunakan.

Kunjungi salah satu situs proxy yang tersedia, misalnya ProxySite, CroxyProxy, atau Hide.me.

Masukkan alamat situs yang ingin kamu buka di kolom yang tersedia.

Pilih server proxy yang ingin kamu gunakan, ada pilihan negara tertentu.

Klik tombol Go atau Connect untuk mulai mengakses situs tujuan.

4. Cara Buka Situs Diblokir dengan TOR

TOR adalah singkatan dari "The Onion Router", sebuah jaringan gratis dan open-source yang bertujuan untuk mempertahankan anonimitas di internet.

Selain itu, TOR juga dapat digunakan untuk membuka situs yang diblokir tanpa VPN Android APK dengan cara mengalihkan lalu lintas melalui jaringan yang luas.

Meskipun terdengar mirip dengan VPN atau proxy, TOR berbeda karena tidak menggunakan server khusus melainkan jaringan besar yang dikelola sepenuhnya oleh relawan.

Menggunakan TOR mudah dan gratis. Cukup unduh browser TOR dan pilih koneksi untuk mengakses jaringannya. Beberapa negara memblokir Tor, namun kamu bisa menghindarinya dengan mengatur TOR untuk menggunakan jaringannya sendiri selama unduhan.