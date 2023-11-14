Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dukung Kreator, X Perbarui Algoritma untuk Menyorot Akun Kecil

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:05 WIB
Dukung Kreator, X Perbarui Algoritma untuk Menyorot Akun Kecil
Algoritma X akan berubah (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Platform X dikabarkan sedang bersiap untuk meluncurkan pembaruan besar-besaran pada algoritmanya. Pembaruan akan mendorong para kreator dengan akun yang lebih kecil atau lebih sedikit pengikut untuk lebih mudah ditemukan. 

Dilansir dari situs TechCrunch, Selasa (14/11/2023), Elon Musk selaku pemilik X secara langsung telah berbagi kabar ini dengan mengatakan bahwa pembaruan algoritma akan diluncurkan dalam beberapa hari kedepan dan menjadi open source yang mengalami perbaikan secara terus-menerus.

“Pembaruan besar pada algoritma rekomendasi akan diluncurkan dalam beberapa hari ke depan. Ini akan membantu menampilkan akun dan postingan yang lebih kecil di luar jaringan pengikut teman Anda. Seperti biasa, ini akan dijadikan open source dan mengalami perbaikan terus-menerus,” tulis Musk dalam sebuah postingan di akun X pribadinya.

Lebih lanjut, perubahan pada algoritma akan mencakup postingan dan akun di luar jaringan teman dan pengikut tiap pengguna. Algoritma akan mencoba memperkenalkan pengguna ke akun baru yang mungkin mereka anggap menarik, namun belum mereka temukan.

Dengan demikian, peluang bagi kreator kecil untuk ditemukan oleh khalayak yang lebih luas akan semakin besar.

Dalam ide lainnya, penggunaan X juga berkemungkinan akan mengalami peningkatan karena kemampuan akun untuk ditemukan itu sendiri telah meningkat jika pembaruan algoritma ini benar-benar berhasil nantinya. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )

      
