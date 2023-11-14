Bahas Kemitraan dengan 5 E-Commerce di Indonesia, TikTok Shop akan Comeback?

JAKARTA - TikTok dilaporkan telah mengadakan pembicaraan dengan 5 e-commerce di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki menyebutkan bahwa pembicaraan tersebut berkaitan dengan kemungkinan terjalinnya kemitraan.

"Beberapa perusahaan e-commerce di Indonesia telah berbicara dengan TikTok,” ujarnya, berdasarkan apa yang dikatakan oleh para eksekutif perusahaan tersebut kepadanya, sebagaimana dikutip dari Reuters, Selasa (14/11/2023).

Teten menjelaskan bahwa TikTok telah menghubungi 5 perusahaan e-commerce, termasuk diantaranya Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli untuk membicarakan kemitraan dalam menjalankan bisnis e-commerce-nya di Indonesia.

Terkait kabar ini, Juru bicara TikTok Indonesia mengaku belum bisa memberikan komentar apapun. Tokopedia diketahui juga menolak berkomentar, Blibli tidak segera menanggapi permintaan komentar, sementara Bukalapak mengatakan perusahaannya tidak mengetahui pembicaraan tersebut.

Sebelumnya, TikTok diketahui harus menutup layanan TikTok Shop di Indonesia sebagai buntut dari adanya larangan yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, media sosial seperti TikTok tidak diperbolehkan memfasilitasi jual-beli selayaknya e-commerce.

TikTok harus mengajukan izin baru sebagai e-commerce jika ingin layanan TikTok Shop-nya diizinkan untuk kembali beroperasi di Indonesia. Aturan baru ini bertujuan untuk melindungi pedagang kecil dan memastikan perlindungan data pengguna.

Di sisi lain, TikTok bersama dengan YouTube dilaporkan juga sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Meta dalam mengajukan izin e-commerce di pasar Indonesia yang diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 160 miliar Dolar AS pada tahun 2030 dari 62 miliar Dolar AS pada tahun ini – laporan ekonomi internet Asia Tenggara oleh Google, investor negara Singapura Temasek Holdings, dan konsultan Bain & Co. (Chasna Alifia Sya’bana)

(Saliki Dwi Saputra )