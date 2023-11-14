Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Beta Uji Coba Fitur Sembunyikan dan Akses Pesan yang Terkunci

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |17:39 WIB
WhatsApp Beta Uji Coba Fitur Sembunyikan dan Akses Pesan yang Terkunci
Update WhatsApp (Foto: Saliki Dwi Saputra/Okezone)
JAKARTA - WhatsApp terus meningkatkan pengalaman penggunanya. Perusahaan tersebut melakukan identifikasi dan menyelesaikan bug, meningkatkan fitur, dan menilai fungsionalitas dengan bantuan pengguna terpilih yang terbatas.

WhatsApp Beta baru-baru merilis versi terbaru 2.23.24.20 untuk beberapa pengembang. Pembaruan ini memperkenalkan fitur baru berupa kode rahasia untuk obrolan yang terkunci. Dengan memanfaatkan fitur kode rahasia ini, pengguna dapat meningkatkan privasi dengan menyembunyikan titik akses untuk melihat obrolan yang terkunci.

Pengguna dapat mengatur kode rahasia dengan fitur ini, setelah itu titik masuk menghilang dari daftar obrolan. Sebaliknya, pengguna dapat mengakses obrolan yang terkunci dengan mengetikkan kode rahasia di bilah pencarian yang terletak di tab Obrolan.

Selain itu, WhatsApp meluncurkan fitur yang memungkinkan pengguna dengan cepat menghapus percakapan yang diblokir dari daftar mereka lewat pengaturan privasi. Jika pengguna lupa kode rahasia mereka, fitur ini memungkinkan mereka untuk tetap berada di dalam diskusi tanpa terkunci.

Informasi rahasia dilindungi dari akses yang tidak sah dan pengungkapan yang tidak disengaja, dan percakapan pribadi tetap tersembunyi berkat peningkatan fitur privasi ini. Tanpa kode rahasia, seseorang tidak dapat mengakses percakapan terenkripsi ini meskipun mereka berhasil mendapatkan ponsel pengguna.

WhatsApp secara bertahap akan meluncurkan fitur kode rahasia ini ke lebih banyak pengguna dalam beberapa minggu ke depan. Nantinya, fitur ini mungkin akan dirilis sebagai pembaruan yang telah stabil.

WhatsApp nampak terus mengembangkan banyak fitur lainnya, seperti alat privasi untuk menyembunyikan alamat IP selama panggilan dan fitur profil terpisah untuk membedakan antara obrolan pribadi dan bisnis. Tidak hanya itu, CEO WhatsApp juga telah mengkonfirmasi niat perusahaan untuk memperkenalkan iklan dalam aplikasi. (Taja Aurora Bianca

(Saliki Dwi Saputra )

      
