HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Kenalkan Fitur Voice Chat di Grup, Apa Saja Fungsinya?

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |11:45 WIB
WhatsApp Kenalkan Fitur Voice Chat di Grup, Apa Saja Fungsinya?
Voice Chat WhatsApp (Foto: WhatsApp)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp memperkenalkan fitur Voice Chat untuk grup. Fitur ini akan membuat obrolan suara dalam grup besar menjadi lebih mudah dan tidak mengganggu saat mengirimkan pesan secara bersamaan.

Salah satu perubahan utama yang diusung oleh fitur ini adalah pendekatan yang lebih dinamis terhadap panggilan suara dalam grup besar. Dalam konsep baru ini, peserta grup tidak lagi dibunyikan secara otomatis saat obrolan suara dimulai.

Sebagai gantinya, mereka akan menerima pemberitahuan push notification yang memungkinkan mereka untuk memutuskan kapan bergabung dengan obrolan tersebut, lewat satu ketukan pada layar.

Fitur ini juga memberikan keleluasaan kepada pengguna saat obrolan suara dimulai, mereka tetap bisa mengirim pesan teks secara bersamaan.

Voice Chat sudah dirilis secara global dan dapat dinikmati oleh pengguna dalam beberapa minggu ke depan untuk perangkat iOS dan Android. WhatsApp juga berencana untuk memulai pengenalan fitur ini dengan obrolan grup yang lebih besar, hingga 128 orang.

Fitur ini diharapkan dapat memfasilitasi obrolan suara yang lebih besar dan lebih teratur, sambil memberikan kontrol yang lebih baik kepada pengguna. (Dinda Nabilah Khumairoh Aljiyad)

(Saliki Dwi Saputra )

      

Telusuri berita ototekno lainnya
