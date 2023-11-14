Hore, Threads Kini Bisa Hapus Akun Tanpa Hapus Instagram

JAKARTA – Threads kini dapat menghapus akun di aplikasi tanpa harus menghapus Instagram, seperti yang dikatakan eksekutif aplikasi tersebut, Adam Mosseri, pada sebuah pembaruan, dilansir dari Engadget, Selasa (14/11/2023).

Pengguna dapat menghapus profil mereka dari aplikasi Threads melalui Pengaturan -> Akun -> Hapus atau nonaktifkan profil.

Pembaruan ini merupakan fitur yang sudah berlangsung lama di antara para pengguna Threads, yang mana banyak di antaranya merasa kesulitan karena tidak dapat menghapus profil Threads mereka tanpa harus menghapus akun Instagram mereka.

Perubahan ini muncul tak lama setelah Meta memperkenalkan perubahan pengaturan lain yang memungkinkan pengguna Threads untuk memilih agar postingan mereka tidak dipromosikan di feed utama Instagram dan Facebook.

Terlepas dari perubahan tersebut, Instagram dan Threads masih terikat sangat erat. Akun Instagram diperlukan untuk bergabung dengan Threads, dan satu-satunya fitur perpesanan aplikasi ini mengandalkan kotak masuk Instagram. Threads juga memanfaatkan kehadiran pengguna di Instagram untuk rekomendasi dan fitur-fitur lainnya.

Kendati Meta tidak mungkin memisahkan kedua layanan ini sepenuhnya, ada alasan untuk berharap bahwa Threads pada akhirnya dapat menjadi lebih independen. Meta telah mengatakan bahwa mereka bermaksud untuk membuat Threads kompatibel dengan ActivityPub, protokol sumber terbuka yang mendukung Mastodon dan layanan lain di fediverse.

Perusahaan ini belum berbagi banyak tentang bagaimana hal ini akan bekerja, tetapi integrasi ini akan memberikan pengguna media sosial cara baru untuk berinteraksi dengan konten Threads meskipun mereka lebih memilih untuk menghindari Instagram.

Sebelum ini, Threads menambahkan fitur baru yaitu dapat menonaktifkan postingan ke Facebook maupun Instagram. Untuk mencegah postingan Threads muncul di platform Meta lainnya seperti Facebook dan Instagram, pengguna dapat menonaktifkannya dengan cara berikut:

1. Pada aplikasi Threads, klik dua garis di bagian kanan atas yang terdapat pada profil;

2. Pilih pengaturan Privasi;

3. Lalu klik pada menu Menyarankan postingan di aplikasi lain;

4. Klik pada tombol yang ada di sebelah kanan tulisan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan postingan ke Instagram dan Facebook.