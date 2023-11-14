Pilihan Motor Listrik Harga Rp7 Jutaan Bertambah, Intip Spesifikasinya

JAKARTA - ECGO bekerjasama dengan distributor resmi, EVMOTO, meluncurkan motor listrik terjangkau Rp7,9 juta Rupiah.

Yup, motor tersebut adalah ECGO 3 A/T, yang telah memperoleh sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 57,89% dari Kementerian Perindustrian.

Lalu motor ini juga telah memperoleh subsidi pemerintah dan potongan harga dari EVMOTO, menjadikan motor listrik ini lebih terjangkau dibanding sebelumnya.

"Kami meyakini bahwa akses terhadap transportasi yang ramah lingkungan dan terjangkau adalah kunci menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Dengan motor listrik ECGO 3 A/T, kami berharap dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia," ujar William Teng, CEO ECGO, dikutip dari keteranganya, Selasa (14/11/2023).

Untuk spesifikasinya, motor listrik ini menawarkan berbagai fitur canggih, seperti ketahanan air hingga 30 cm, torsi 140NM, dan pengisian cepat cerdas.

Dengan dinamo hingga 3000W, motor ini dapat mencapai kecepatan hingga 75 kilometer per jam dan menempuh jarak hingga 80 kilometer per pengisian.

Untuk jarak tempuh dapat diperluas menjadi lebih dari 200 kilometer dengan menggunakan 3 baterai pada slot yang tersedia, menjadikannya pilihan ideal untuk pengemudi sehari-hari, termasuk pengemudi ojek online (OJOL) yang menempuh 150-200 kilometer per hari.

Disamping itu, Rizky Maarif Sales Manager ECGO mengungkapkan pihaknya juga memiliki program sewa motor dengan tarif mulai dari Rp25.000 per hari.