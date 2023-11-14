Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Harga Skutik Honda BeAT Tahun 2017

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |21:03 WIB
Intip Harga Skutik Honda BeAT Tahun 2017
Ilustrasi untuk harga skutik Honda Beat 2017 (Foto: Antara)
JAKARTA -Mari mengulik-ngulik harga skutik Honda BeAT tahun 2017 yang masih bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan.

BACA JUGA:

Ini Alasan Honda BeAT Jadi Sasaran Maling, Begini Respon AHM 

Tidak dapat dipungkiri bahwa unit skuter matik Honda Beat memang menjadi salah satu yang paling laris di Tanah Air. Bagaimana tidak, motor satu ini menawarkan berbagai keunggulan menarik yang membuat masyarakat tergugah hingga sangat ingin sekali memilikinya.

Tidak hanya itu saja, motor satu ini sudah dikenal banyak masyarakat sebagai salah satu skutik paling awet dan sulit rusak sejak di era peluncurannya pertama kali di tahun 2005 silam. Maka dari itu tidak heran jika konsumen Tanah Air kerap menggunakan Honda Beat sebagai kendaraan mobilitas tempur sehari-hari untuk bekerja.

Namun sayangnya bagi kamu yang ingin membeli sebuah unit skutik Honda Beat bekas rakitan tahun 2017 maka cukup kecewa dan mengelus dada. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan bahwa harga seken Honda Beat yang tertera pada pasar motor bekas masih terlampau tinggi.

Tentu saja bagi kamu yang ingin meminangnya wajib menyiapkan budget tambahan dan jaga-jaga apabila menemui Honda Beat bekas dengan kondisi super mulus namun memasang tarif harga seken yang tinggi.

Berikut Okezone telah merangkum berbagai sumber, Selasa (14/11/2023) terkait simak harga Honda Beat tahun 2017 dalam kondisi bekas.

Harga Honda Beat Bekas Tahun 2017

Pasti banyak masyarakat yang masih bertanya-tanya mengapa harga Honda Beat sampai detik ini masih terlampau tinggi dan bertahan? Salah satu alasan kuat dibaliknya yaitu karena kualitas motornya yang bagus.

Dimulai dari segi eksterior dimana Honda Beat selalu mendapatkan model yang sporty dari tahun 2005 sampai 2023. Lalu bertambah lagi pada kepraktisannya yang disukai oleh banyak masyarakat mulai dari ruang bagasi luas, dashboard motor hingga posisi gaya berkendara ideal.

Halaman:
1 2
      
