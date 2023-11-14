Intip Harga Yamaha Aerox Bekas, Sudah Terjangkau Mulai Rp16 Juta

JAKARTA - Mari mengintip harga Yamaha Aerox bekas yang masih jadi favorit kawula muda. Skuter matic Yamaha Aerox memang menjadi salah satu kendaraan favoritnya bagi banyak anak muda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Pasalnya motor yang satu ini memiliki desain tampilan yang sangat sporty, mesin kancang dan irit serta berbagai kepraktisan berkendara yang ideal.

Namun untuk harga terbarunya, skuter bongsor ini sayangnya masih menduduki harga yang terlampau tinggi yaitu Rp26 juta-Rp31 jutaan.

Akan tetapi jangan berkecil hati terlebih dahulu sebab membeli motor Aerox bekas kini dapat menjadi pilihan menarik. Mengapa demikian?

Sekarang ini harga motor bekas matik Yamaha Aerox sudah terjangkau harganya. Bagi kamu yang penasaran maka ikuti ulasan satu ini, dilansir dari berbagai sumber, Selasa (14/11/2023), untuk mengetahui rincian harga Yamaha Aerox seken.

Harga Aerox Bekas

Skuter bongsor rakitan dari raksasa Yamaha memang masih banyak digandrungi masyarakat. Memang dibandingkan dengan model lainnya, Yamaha Aerox mendapat sentuhan desain body yang sangat sporty dan ramping.

Lalu motor satu ini juga telah dilengkapi berbagai fitur keamanan yang modern seperti ABS (Anti Lock Breaking System) hingga keyless smart key.